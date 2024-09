Vargas reacciona tras el empate y revela el futbolista que regresó a su país

El partido

Le sacamos un punto a un equipo que viene de ganarle a Motagua con merecimiento y ahora a pensar en ganarle a UPN porque somos locales y porque vamos creciendo en el rendimiento.

El jugador que no ficharon

Así que vamos armando poco a poco y arranque la pretemporada con muchos contratiempos: la lesion de Diego, la lesión de Rony y el argentino Nicolás Miracco que en el viaje tuvo una trombosis, no lo pudimos recuperar y este viernes se devolvió a Argentina todo eso traba, pero a pesar de eso pudimos a empezar a ver lo que queremos.

El arbitraje

El tema del árbitro no hablo por la suspensión, en mi caso no puedo entender porque Guatemala tiene cinco árbitros que han dirigido mundiales y nosotros llevamos uno y que fue de cuarto. Hay que crecer también en esto, pero cuando uno ve esa predisposición cuesta bastante que acerten y se cuestione mucho. Hoy se excedió en las tarjetas y también se inclina mucho con el equipo local.

Transición ¿seguirá manteniéndose?

Dependerá siempre de los jugadores porque el esfuerzo es grande. Lo trabajé en el Real España, sin embargo, eso me costó en etapas finales porque se empieza a desgarrar jugadores (Lacayo, Getsel Montes, Roca) y eso te expone mucho a la lesión, pero a mí me gusta tratar de conquistar un resultado y no de huir.

Marathón tiene grandes delanteros, dos fueron campeones con Comunicaciones, y la verdad que sacar un punto acá no es fácil porque ellos son buenos equipos.

¿Merece estar en esa posición?

La verdad contra Potros es el único partido que me dolió y ese lo hubiéramos ganado estaríamos en los lugares de arriba. Pero este torneo te permite clasificar en lugares de media tabla y se luchará por eso.

¿Sirvió este parón?

Si y mucho la verdad que se cambió el ADN que quería desde que vine al equipo. Hoy me gustó el equipo y vamos a ir mejorando