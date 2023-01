Vargas arremete contra el arbitraje tras derrota ante Real España

Héctor Vargas, entrenador del Victoria, arremetió con todo contra la cuarteta arbitral tras la dolorosa goleada 4-0 que sufrió su equipo contra el Real España en la jornada inaugural del Torneo Clausura 2023.

El técnico argentino, que la temporada pasada dirigió al Real España, no escatimó en sus valoraciones al después del partido en el estadio Morazán, en el que preguntó por el árbitro Armando Castro.

“El equipo se plantó bien, trató de llegar, tuvo unas posibilidades para poder anotar, no tuvo la contundencia, pero por ahí me llama la atención unas circunstancias que son directas”, inició respondiendo en conferencia de prensa.

Vargas también se refirió a las jugadas polémicas, como la falta de Getsel Montes sobre Alexy Vega en los primeros minutos del juego. Además, se mostró descontento por el arbitraje de Jefferson Escobar.

“Armando Castro era el cuarto árbitro y no vino. La otra casualidad es que el gerente fue al entretiempo a ver al árbitro y nos metieron cuatro en el segundo tiempo. Hubo una falta de Getsel Montes sobre Alexy Vega, el árbitro no cobró nada, segundo gol era offside, son acciones desafortunadas del árbitro que lamentablemente nos complica. Y que vayan a ver al árbitro en el medio tiempo, ojalá lo hubieran hecho cuando yo estaba, pero no tuve esa fortuna”, dijo el técnico de “La Jaiba”.

Por otra parte, el ‘León de Formosa‘ mencionó lo que le gustó del Victoria. Los ceibeños aguantaron el 0-0 en el primer tiempo, pero no pudo con la contundencia del rival en la segunda parte.

“Me gustó el tema de la proposición de juego, intentamos, buscamos, tuvimos la posibilidad de ser contundente con las opciones que tuvimos, pero siempre falta un poquito que el árbitro te pite de una manera igualitaria. Vos sabés que si está amonestado y hay una falta para expulsión, expúlsalo. El segundo gol es fuera de juego, siempre dicen que uno se queja del réferi, pero hay jugadas puntuales”, manifestó.

Añadió: “Esto tampoco es determinante, recién comienza esto, así que tenemos un largo camino por recorrer y veremos si podemos rescatar los puntos que tenemos en juego”.

Finalmente, se defendió en la conferencia de prensa mencionando que el Victoria hizo un gran duelo a pesar del 4-0 final.

“Si sacas la cuenta cuántos tiros de equinos tuvimos en el segundo tiempo, ¿sacaste la cuenta en el primer tiempo? Hicimos un buen partido, arriesgamos para empatarlo”, sentenció.