Castellón: deseo de repetir ‘historia de Cenicienta‘ y advierte a Olimpia

Con la consistencia que ha mostrado este equipo por ahí estamos buscando el segundo lugar, es uno de los objetivos que tenemos, mientras haya matemáticamente posibilidades de pelear los dos primeros lugares lo vamos a intentar. Va a ser complicado, vienen seis partidos bravos, porque hay equipos que nos quieren ganar también y nos van a jugar con todo, entonces no va a ser fácil, pero lo vamos a intentar.

Sabíamos que íbamos a mejorar, porque en el torneo pasado, en la segunda vuelta, tuvimos una mejora bastante buena, aunque siento que no con la consistencia que el equipo ha tenido en este torneo. Hoy el equipo ha tenido más variantes, encuentra más soluciones para resolver situaciones y eso le ha permitido ser un equipo más sólido, entonces no se nos olvida esa primera vuelta a nosotros, pero hoy estamos en otra situación, pensando en una clasificación y de ahí competir para ver hasta dónde podemos llegar.

Bueno hombre, me he encontrado con un grupo de muchachos ansiosos y ganosos de competir, ellos son competidores por naturaleza, la institución genera eso dentro de su organización y eso nos ha ayudado mucho. Con la experiencia vivida con los otros equipos también hemos manejado de acuerdo a esas experiencias y eso nos permite que las vivencias sean positivas para este equipo.

Sí, tiene facetas parecidas, inclusive los accidentes que hemos tenido en resultados, porque la verdad los partidos que hemos perdido más han sido por mí, por decisiones, que yo he tomado que no han sido las correctas y eso me ha permitido este ir encontrando la solución para que no vuelva a pasar estos partidos que vienen son complejos, son seis partidos que van a estar muy complicados y espero equivocarme lo menos posible para que el equipo siga sumando la mayor cantidad de puntos posibles.

Es un equipo al que no le hemos podido ganar, solo en los partidos amistosos y tenemos esa espinita de que teniendo el equipo que tenemos sabemos que le podemos competir. Tenemos una oportunidad en nuestra cancha para poder ver si le sacamos los tres puntos.

Teniendo menos recursos que los grandes, ¿cómo se les planta cara?

Cuando no encuentras o no tienes los recursos que tienen los equipos denominados grandes encuentras en un grupo la parte táctica, no que es donde sacas ventaja y ahí es donde nosotros hemos podido sacar ventaja.

¿Son disciplinados tácticamente sus equipos?

¡Mucho, mucho! Yo soy un amante de la táctica, cada partido es diferente, lo vivo diferente, lo planteo diferente y eso es lo que ha llevado a mis equipos a los lugares, en algunos me ha ido bien en otros no también. Bueno, hoy estamos viviendo un momento diferente con la UPN y esperamos que este sea para mucho en este campeonato

¿Cómo se logra ese engranaje casi perfecto?

Tenemos una buena comunión con los jugadores, hay mucha confianza cuando uno ya lo van conociendo cuando uno tiene cara de piedra (entre risas), pero en los jugadores ven que es alguien accesible se va haciendo una buena comunión y eso es lo que hemos hecho con este equipo. Eso nos ha ayudado muchísimo.

¿Cómo valora esta experiencia con los Lobos?

Muy bonita, muy bonita porque he encontrado nuevos amigos, me he encontrado con directivos muy pensantes que piensan diferente, son más de razonar de otra forma el juego, el manejo de una organización como como Lobos y eso nos ha permitido hacer un trabajo más consistente y que nos lleve a nuevos resultados. Ojalá lo podamos culminar con un buen premio.

¿Es su mejor momento desde que fue campeón con Honduras Progreso?

Siempre hay buenos y malos momentos. Este es uno de los buenos por los resultados, pero también a veces tenés buenos momentos, aunque no tengas buenos resultados.

¿Cómo es el día a día con este grupo?

¡Bonito! (comienza diciendo con una gran sonrisa), porque quiere venir uno a entrenar para estarse riendo con todo estos diablos, son espectaculares (no aguantó la risa al recordar las vivencias). Tenemos un buen grupo, nos reímos mucho y sobre todo hay mucha diversión.