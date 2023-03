"Estamos orgullosísimos de Ninrod Medina , no solamente como un jugador que llegó desde los 11 años al equipo y lo que jugó en tanto partidos, campeonatos. Luego selecciones nacionales, asistente técnico con Diego Vázquez durante ocho años, ahora hace una proeza que no ha hecho ningún entrenador en la historia, él y Motagua están íntimamente ligados, es un hondureño que se esfuerza, que se dedica y del cual nos sentimos muy orgullosos", aseveró.

"Obviamente tuvimos la cantidad de limitaciones de nuestros jugadores disponibles, pero ahorita que estaba hablando con los jugadores, si podemos eliminar a un equipo como Pachuca . El domingo tenemos que ganarle al Olancho, porque el equipo no puede bajar los brazos, nuestro campeonato sigue, hay que seguir trabajando, no termina aquí, hay que esforzarnos, los resultados solo se dan en la cancha", dijo Atala en entrevista para Fútbol A Fondo.

Atala añade que Motagua se esforzó mucho para eliminar al Pachuca y pero que no los quita del foco para seguir compitiendo en la Liga Nacional, donde se enfrentarán al Olancho en la fecha 12 del Clausura 2023.

Eddy Atala , presidente del Motagua , no escondió su alegría tras el tremendo triunfazo del "Ciclón" en tierras mexicanas ante Pachuca por Champions de Concacaf.

- Experiencia en Concacaf -

"Aquí hay una gran experiencia del cuerpo técnico de haber perdido tres finales de Concacaf, se perdieron tres finales, pero hay que llegar a las finales, no es consuelo, no es lo mejor, pero es un proceso de la mayor parte de los jugadores que algunos están aquí, los que van llegando, los procesos de selección han servido muchísimo, todo suma, hoy los jóvenes han hecho un gran partido, ya el equipo sabe manejar estas situaciones, va aprendiendo, no es de la noche a la mañana, Pachuca es una de las grandes instituciones de México", comentó el presidente del Motagua.

- Duelo contra Tigres -

Tras eliminar al Pachuca, el "Ciclón Azul" enfrentará a Tigres, uno de los equipos más poderosos del fútbol mexicano, rival al que enfrentará primero en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

"Tigres es superior que Motagua, todos en el papel son superiores, todos los equipos mexicanos son superiores a los de Centroamérica, los mismos de Estados Unidos, por algo este campeonato ha sido un monopolio completo de ellos. Además, no vamos a ser los primeros, Olimpia lo ha hecho en el pasado, y si Olimpia lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Pero, entre Pachuca y Tigres, Tigres es un equipo que viene en construcción y Pachuca es un equipo campeón". dijo Eddy Atala.

Añade: "Tigres no es poca cosa, tiene jugadores de primer nivel, sabemos que esto va a ser muy complicado, pero, para esto estamos, para los retos, en ir rompiendo esas barreras que teníamos en el pasado y que ahora las estamos superando. Creo que vamos a jugar en el Estadio Olímpico".