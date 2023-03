DT del Pachuca: “Tendríamos que tener otro tipo de arbitraje”

A veces el fútbol no es de justicia, de efectividad de lo que uno tiene, hicimos un buen partido, pero en definitiva no ganamos que era lo que precisábamos para llevarnos la clasificación, así que es un golpe del que tenemos que recuperarnos rápidamente porque teníamos buenas expectativas del campeonato a pesar que hicimos muy buen partido, en definitivamente nos faltó los goles y la definición para ganar que es lo más importante y valedero en este tipo de resultado

Es difícil de explicar por lo que generamos uno y otro equipo, el pecado está en todas las situaciones que erramos, en la falta de definición en algunos momentos del partido, lo que seguramente nos hubiera dado mayor tranquilidad, el rival no hubiera llegado en esas jugadas, no puedo decir si fue o no, estaba muy lejos en la acción del penal.

¿Se puede atribuir como un fracaso esta derrota en Champions de Concacaf?

Indudablemente sí, lo es porque a pesar que jugamos dos partidos, fuimos superiores al rival, en definitiva no lo hicimos en el marcador, esto no es de mérito, sino de gol, ahí está un poco nuestro error. Seguramente jugamos 10 partidos de estos y ganamos nueve por la cantidad de situaciones que tuvimos. En definitiva fracasamos de pasar la llave que era lo que queríamos.

¿Va a ser un golpe fuerte en lo anímico sabiendo que Pachuca siempre gana en este torneo?

Vamos a levantarnos rápido, esto es de hombres, son situaciones que pueden ocurrir en el fútbol. Y bueno, seguramente si repetimos la situación que tuvimos hoy vamos a tener chances de ganar. Obviamente corrigiendo la situación tanto que nos ha costado en los últimos partidos, pero tenemos que levantarnos rápido, en 48 horas ya tenemos un encuentro, así que, a los que les toque estoy seguro que harán lo imposible por ganar el partido.

¿Cómo califica el arbitraje ya que en todo el partido se le vio molesto y por el tema del penal en contra?

No voy a opinar del arbitraje, si queríamos hacer una competencia seria tendríamos que tener otro tipo de arbitraje, no soy el encargado de llevar este tipo de situación, pero no quiero abrir situación en algo que no quiero justificarme con el árbitro en los errores que nosotros cometimos.