Hansi Flick revela castigo a futbolista del Barcelona por curiosa razón

Flick , admitió que dejó en el banquillo al portero Iñaki Peña en la semifinal de la Supercopa frente al Athletic Club para apostar por el polaco Wojciech Szczesny por llegar tarde a una sesión de entrenamiento, algo que dijo que no tolera.

Hansi Flick , entrenador del FC Barcelona , no dejó lugar a dudas en la rueda de prensa previa al Clásico de la Supercopa de España sobre uno de los valores que considera innegociables: la puntualidad.

Hansi desveló que es la tercera vez esta temporada en la que un jugador se demora ante un entrenamiento, por lo que consideró justificada la medida aplicada con Peña: “Tienen que ser puntuales, son jugadores profesionales. No tenía otra opción”.

El técnico dejó entrever que las recientes decisiones en cuanto a alineaciones están vinculadas con cuestiones disciplinarias.

Ante la pregunta de quién ocupará la portería en la final ante Real Madrid, no quiso concretarlo y elogió el rendimiento que han tenido tanto Peña como Szczesny cada vez que han jugado.

“Nunca digo quiénes van a comenzar. Los dos han hecho partidos muy buenos y depende de lo que vamos a plantear. No puedo decir nada. Pero tengo que aclarar que no hay tanto ruido como se dice. Los dos son profesionales y no habrá problema”, añadió Flick para restar importancia al castigo.