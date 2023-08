Guatemala jugará ante Honduras sin sus principales figuras

El único futbolista citado que actúa en el extranjero es el veterano portero Ricardo Jeréz, que lo hace en el Chattanooga Red Wolves SC de la USL de los Estados Unidos.

No citó a su máxima estrella, el gigantón Nathaniel Mendez-Laing que juega para el Derby County de la tercera división de Inglaterra y que disputó la Copa Oro 2023.

Sí hay en esta nómina futbolistas de jerarquía en esta selección como el mismo Jeréz, los defensas Stheven Robles y Gerardo Gordillo, Antonio López y Rodrigo Saravia, estos últimos del Comunicaciones.

Luis Fernando Tena no convocó a sus legionarios al no ser este un partido dentro de la fecha FIFA, por lo que jugadores como el mismo Méndez-Laing, Rubio Rubín, Nicholas Hagen, Nicolás Samayoa, Aarón Herrera y Arquímides Ordóñez no estarán y cuyos futbolistas son sus figuras.

La selección hondureña cumplirá con este amistoso frente a los guatemaltecos para luego viajar a Jamaica y arrancar la Nations League, eso el viernes 8 de septiembre, para el 12 recibir en Tegucigalpa a Granada.

CONVOCATORIA DE GUATEMALA

Porteros: Ricardo Jerez y Fredy Pérez

Defensas: José Ardón, José Morales, Stheven Robles, José Carlos Pinto, Gerardo Gordillo y Kevin García.

Mediocampistas: Óscar Castellanos, Carlos Mejía, Marlon Sequén, Pedro Altán, Alejandro Galindo, Antonio de Jesús López, Jorge Aparicio y Rodrigo Saravia.

Delanteros: Oscar Santis, Esteban García y Darwin Lom.