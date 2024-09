Atizó contra Manchester City y Guardiola le dejó ‘recadito’: “Espero sea la última vez...”

🚨 La Liga president Tebas: “I spoke to many Premier League clubs and most of them understand that Man City should be sanctioned”. 🔵↪️ Pep Guardiola: “I don’t know if Javier Tebas is a lawyer, or all PL teams are lawyers. So wait! It happened with UEFA...”. pic.twitter.com/WSFJqfzyU2

“Por eso le digo a Tebas y a estos equipos que esperen a lo que diga el tribunal. La justicia está ahí en una democracia moderna, no es más complicado que eso. No sé si es abogado o si el resto de equipos lo son, pero es lo que pido. Es lo que nos pasó con la UEFA. Nosotros creemos que no hemos hecho nada mal. No somos abogados. Erling (Haaland) no es abogado, por eso no hemos hablado del tema. Lo que pasa es con un panel independiente y aceptamos el veredicto”, agregó.

“No hablo de ellos, no hablo de eso. Estoy emocionado de que comience el lunes y sé que habrá más rumores sobre los veredictos y ya veremos. Sé lo que la gente busca, sé lo que esperan, lo sé porque lo he leído durante muchos años, pero dije que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que ya veremos”, concluyó Pep Guardiola.

Al City, que negó todas las acusaciones, se le acusa de no haber dado información financiera precisa, de no haber dado los detalles exactos de los contratos de jugadores y entrenadores, de no haber cumplido el ‘Fair Play’ Financiero de la UEFA y de la Premier League y de no haber querido cooperar con las investigaciones de la Premier.

La posible sanción al Manchester City, en caso de que sea declarado culpable, podría ir desde una multa económica hasta la pérdida de puntos y el descenso de categoría.