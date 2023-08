Tata Martino habla sobre David Ruiz y la selección de Honduras

El hondureño David Ruiz anotó uno de los goles en los lanzamientos de penaltis y se tiñó de gloria al conquistar el campeonato internacional con los colores del Inter Miami.

Ahora, el futuro más próximo del catracho es con la Selección Nacional de Honduras para el partido amistoso ante Guatemala y los dos juegos de septiembre en el que la Bicolor encarará los primeros partidos de la Nations League.

A esto se refirió Gerardo "Tata" Martino, técnico del Inter Miami, que argumentó que ya hay una solicitud presentada de Fenafuth sobre el corto préstamo de la joyita hondureña.

Martino dilucidó esto en conferencia de prensa este lunes previo al duelo del miércoles ante Cincinnati por la ronda de semifinales de la US Open Cup.

"Creo que una convocatoria previa sobre David (Ruiz) ya está presentada, así que la veo muy posible. Hasta hace unos meses estaba al tanto de las convocatorias de Honduras, ahora ya no tanto. Pero me parece perfectamente lógico que esto suceda y, la verdad es que a mí, primero por ser entrenador y luego por haber trabajado en selecciones, me da mucho gusto cuando mis jugadores son convocados a la Selección Nacional", precisó Martino.