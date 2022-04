Filtran nuevos audios donde Piqué se lleva de encuentro a Sergio Ramos tras pedir un favor

“Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira ‘palante’, yo encantadísimo . A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más”, respondió Rubiales al jugador del club culé.

“ Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos ”, se escucha decir a Piqué, que había renunciado antes a la selección absoluta y pide discreción a Rubiales.

El escándalo entre Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) no para ya que este miércoles se han filtrado nuevos audios entre ambos involucrados.

En esas conversaciones entre Piqué y Rubiales por acudir a la cita olímpica, el central del Barcelona da un dardo a Sergio Ramos, que también quería jugar los Juegos, según distintas informaciones publicadas en la prensa.

Una de las causas por las que el central del Barcelona quería mantener esas negociaciones en privado era para evitar que otros jugadores quisieran hacer lo mismo, pero nunca imaginó que Sergio Ramos tendría un objetivo similar.

“¿Sabes algo de esto?”, le preguntó Piqué a Rubiales después de mandarle un enlace de una noticia al Whatsapp que decía que Ramos quería disputar los JJOO de Tokio. “Primera noticias, ni idea. Palabra que me quedé de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad”, le respondió el dirigente.

Dos días más tarde, sin embargo, Rubiales volvió a contactar al jugador del Barcelona: “Geri, esto que me dijiste de Sergio, me huele que es verdad. Me han dicho que quiere hablar conmigo”. A lo que Piqué le contestó: “Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo”.