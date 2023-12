Génesis calienta la semifinal ante Olimpia: “Contra los árbitros”

Cabe señalar que en la semifinal de ida, fue Olimpia el equipo perjudicado ya que no se le invalidó un gol que debió de contar y además no se pitó una falta penal.

Tras ese juego, el estratega argentino Pedro Troglio expresó su enfado por el arbitraje realizado por Melvin Matamoros.

“Me preocupan esas cosas y me gustaría que también hablen de Olimpia, un penal nos dieron en todo el año a nosotros. Quiero pasar por llorón yo también y me gustaría que se revea esa situación porque es preocupante, me preocupa muy seriamente, lo de hoy fue tres metros adentro del área y la jugada del gol de Jorge Álvarez fue regular. Fue evidente, sería bueno que se hable de lo que no le dan a Olimpia”, señaló Troglio el pasado jueves en rueda de prensa.