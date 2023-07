Gabriel Jesús reveló episodio con Pep: “Me fui llorando a la habitación”

Fueron seis temporadas las que el atacante sudamericano estuvo en el cuadro citizens y la decisión de irse del equipo fue tras protagonizar un altercado con Pep.

En una entrevista exclusiva con el podcast ‘Denilson show’, Gabriel Jesús dijo que el punto de inflexión en su carrera como jugador de los Citizens fue en vísperas de un partido de la UEFA Champions League disputado contra el PSG en noviembre de 2021, cuando fue enviado al banco de suplentes.

“Hubo un partido de Champions League ante PSG, en casa, en el que puso a (Oleksandr) Zinchenko como falso nueve. Una cosa loca. El día anterior, ni siquiera lo ubicó en la práctica, me puso a mí como goleador... Zinchenko incluso bromeó conmigo: ‘ese día me sentí mal por tí’”, comenzó revelando el brasileño.

Aquella determinación polémica de Pep Guardiola generó una profunda depresión en Gabriel Jesús, quien sintió tanta tristeza que tuvo que llamar a su madre.

“Dos horas antes del partido, hubo una charla de equipo, luego comimos, descansamos 30 minutos y fuimos al partido. Nos dijo cuál iba a ser el equipo... ni siquiera comí. Me fui directo a la habitación, llorando, y llamé a mi mamá para hablar: ‘Me quiero ir. Me voy a casa porque puso a Zinchenko y no a mí’. Me volví loco”, reveló.

Lo paradójico, es que luego reemplazó a Zinchenko en el segundo tiempo del partido y tuvo una gran actuación: convirtió un gol que le dio el triunfo al City por 2-1 sobre el final del partido.