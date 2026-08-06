Espinel sobre un posible fichaje a Olimpia y el triunfo: "Nos quedamos cortos"

Panamá.

Olimpia firmó una remontada sobre el UMECIT (1-2) para llevarse tres puntos importantes de territorio panameño por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, y Eduardo Espinel hizo una autocrítica al final del encuentro. El técnico de los albos reconoció que el resultado fue corto y que estaban fallando en el último pase, pero que lo importante fue la reacción de sus dirigidos tras encajar un tanto en los primeros minutos y lograr darle la vuelta al marcador.

Durante la conferencia de prensa posterior, Espinel también fue consultado sobre la posible llegada del defensor Fidel Escobar al Olimpia, cuyo futuro en Saprissa es una incógnita. "Quiero dedicar el triunfo para la gente que vino desde lejos, que estuvo con su banderas y sus bombos, el sacrificio que hacen no solo por el punto de vista económico, sino por las horas de viaje, le dieron un colorido. Este triunfo es para la gente que vino desde Honduras y nos acompañó en este hermoso país", arrancó el entrenador charrúa. "Sabíamos que sería un partido difícil porque vimos que era un equipo que no arriesgaba mucho en ataque, pero tiene un bloque bajo que era difícil entrarle con el balón jugando, lo había hecho así con Saprissa", explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Nos sorprendió el gol, tuvimos una distracción en los primeros minutos, pero en líneas generales tuvimos el control del juego. Ese último pase estamos fallando, no podíamos generar situaciones claras, creo que en el segundo tiempo comenzaron a aparecer pases más precisos en el área, fuimos justos merecedores por el trabajo, aunque el resultado fue corto", admite.