España vs Inglaterra: Así se vivió la final de la Eurocopa 2024

Minuto 89 ¡Uff! Dos cabezazos dentro del área, primero salva el portero y luego Dani Olmo en la línea. Increíble como no fue gol de Inglaterra.

Malas noticias para España: No seguirá Rodri en el juego por lesión.

Minuto 35 ¡Polémica! Laporte reclama un agarrón dentro del área y toda España pide penal que no se sanciona.

Se cumplen 15 minutos en la final de la Euro 2024 y aún no llegan los goles

20 minutos y no hay peligro en las porterías de ambas selecciones.

-----

Alemanes le silban al español Cucurella ya que no perdonan una mano en el duelo Alemania vs España que no se sancionó.

-------