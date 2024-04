Onan Rodríguez a fondo: cuenta los trabajos que hacía y el consejo de Buba

San Pedro Sula, Honduras.

La mayoría de futbolistas iniciaron su formación jugando en otras posiciones que no son donde los vemos ahora que son profesionales, pero para el joven arquero Onan Isaac Rodríguez no fue el caso, desde los ocho años tenía claro que quería volar para salvar goles. El arquero del Real España ha nadado contra la marea para poder ir forjando su propia carrera donde los sacrificios han estado a la orden del día; sin embargo, el pasado 9 de marzo dio su primer paso importante luego de debutar contra el Vida. Hasta la fecha ya son cuatro juegos en Liga Nacional. El oriundo del barrio San Antonio, Cieneguita, Puerto Cortés, tuvo una interesante charla con Diario LA PRENSA para conocer más a fondo sobre algunas intimidades del párvulo meta aurinegro.

“Vengo de raíces humildes, de allá de Puerto Cortés, y empecé a jugar fútbol en la escuelita de Imdepor. A los ocho años ya sabía que quería ser portero y solo me tocó trabajar y trabajar por un sueño que al final se logró. La gente en mi pueblo está muy alegre conmigo porque saben lo que cuesta llegar a primera y saben de ese niño que andaba descalzo jugando con la pelota por las calles. Gracias a Dios aquí estamos”, contó el jugador de 21 años. Onan Rodríguez tuvo una infancia muy feliz, era el terremoto de su casa donde han vivido sus padres y sus dos hermanos mayores, una familia humilde, pero muy unida. Futboleros a tope y a pesar de que todos jugaron a la pelota, solo fue él quien sacó la cara para ellos en este bello deporte. “Mis papás siempre me enseñaron a trabajar por lo que quiero o por lo que me quiero comprar. Mis familiares son luchadores y siempre me inculcaron esos valores. La verdad que no es que ayudaba en casa, pero sí compraba las cosas mías, las que quería”, soltó el estudiante en la carrera de Comercio y Negocio Internacional en la UTH de San Pedro Sula. Y continuó: “Los trabajos que hacía era chapear y rastrillar solares o yardas de casas y también realizaba trabajos de construcción, trabajos humildes, ahí supe el valor de las cosas, lo que cuesta tener lo propio. En ese tiempo tenía 15 y 16 años”. Las malas influencias siempre están ahí tratando de desenfocar a los jóvenes de sus metas y Onan cuenta un episodio: “A la vida de todo jugador o todas personas siempre llegan compañías negativas, al final siempre se debe aprender a discernir, yo siempre he sido muy apegado a los consejos de mis padres. Si yo me vine para aquí es porque quería triunfar y dejar un nombre en el Real España y de momento vamos bien. Mucha gente decía Onan se va perder o va perder el camino, como dicen el que anda con Lobos a aullar aprende, pero no. Siempre tuve la mentalidad en el balón”, exteriorizó el admirado de Noel Valladares y Buba López. El guardameta de Real España cree que lo más difícil que ha atravesado en su vida es haberse ido de su casa porque todo el tiempo estuvo con sus familiares. El llegar a una gran ciudad como es San Pedro Sula, donde no es el sitio al que había estado acostumbrado afectó al joven futbolista. Hizo el esfuerzo para estar viajando, pero la economía no daba para costear los pasajes de ida y vuelta semana a semana y tuvo que vivir en la casa sede del Real España.

Debut de Onan Rodríguez

“Valió cada sacrificio, valió cada esfuerzo, al final del partido dije gracias Onan por no rendirte y gracias Dios por darme la fuerza para seguir y cumplir este sueño”, manifestó el ex miembro de las reservas del Platense al recordar su debut ante el Vida en el estadio Olímpico. Su agradecimiento con la Máquina es tan grande que dejó a un lado el amor al Tiburón y ahora su corazón le pertenece a los amarillos y negro. Real España se le metió en la piel. Primera división es cosa aparte, se viven situaciones diferentes y el cancerbero de los catedráticos lo sabe. “Una de mis anécdotas en estos partidos de Liga Nacional fue con Yustin Arboleda en el juego ante Olimpia allá en Tegucigalpa. Hubo penal para ellos y uno como arquero trata de desconcentrar al que va ejecutar el tiro, yo me paré en el punto penal y no me quitaba, él me dijo ‘estás agrandado por cinco partiditos en primera’ y yo le respondí que me había estudiado, pero que con ese eran cuatro. Eso fue lo más cómico que ha pasado, pero todo queda en la cancha”, relató el porteño.

-Admiración por Luis Buba López-

Rodríguez Melgar caía en una especie de shock cuando desde las gradas del estadio Excélsior de Puerto Cortés miraba jugar a Luis López sin saber que un par de años después iba a compartir camerinos y muchas anécdotas como compañeros. Buba le ha dado varios consejos al nacido el 4 de diciembre de 2002. “Siempre atesoro cuando Luis me dijo que disfrutará, eso me llegó al corazón, porque tenía mucha presión porque estaba en un equipo grande. Cuando llegué me dijo aprenda y todo me ayudaba a crecer”.

Y es que, así como sigue los pasos de uno de los mejores porteros de Honduras, así quiere que a su debido tiempo le llegue una oportunidad en la Selección Nacional. “Vamos a trabajar fuerte por ello, es el sueño de todo hondureño defender los colores de su patria, que más que seguir lo que ha hecho Luis. Las cosas se van a dar”, comentó el muchacho de 1.86 mts. Y añadió: “Yo no tengo proceso de selecciones, un par de concentraciones más que todo, pero no creo que sea una desventaja, la experiencia te la va a dar los partidos que juegue en primera. No me siento desmotivado la verdad”. -Más sobre Onan Rodríguez- Su primer sueldo: “Mi primer sueldo fue a los 16 años, aquí en las reservas del Real España, me dieron 3,000 lempiras, yo me sentía con el pecho inflado y lo primero que me compré fueron unos guantes”. Sus tacos y guantes favoritos: “Por comodidad son los guantes Rinat desde que comencé vi a grandes porteros usándolos, seguí el ejemplo de ellos. Los serían Adidas”. Estudios universitarios: “Estoy cursando una licenciatura en Comercio y Negocio Internacional en la UTH. Estoy en línea de lunes a jueves. Estar estudiando te da la habilidad de analizar mejor el juego y de captar la táctica del entrenador, te ayuda en todos los aspectos”. Su vida amorosa: “Ese tema está ahí, jajaja. Ahorita estoy enfocado en salir adelante, más adelante va llegar el amor”.