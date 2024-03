Onan Rodríguez habla de su debut y, ¿cuándo se enteró qué sería titular?

¿Cómo valora su debut con Real España?

Es una alegría enorme, es un sueño desde que tengo memoria y debutar en este equipo lindo y maravilloso, equipo grande con presión, pero supimos llevar la presión, ahora nos queda trabajar en la semana y gracias a Dios se nos dieron las cosas,

¿Cuándo se dio cuenta qué sería portero titular y cuál es su reacción?

No me acuerdo, porque desde que comenzó la pretemporada trabajé para ser titular, no importaba quién estuviera, la oportunidad siempre se me iba a dar, no podía estar con los brazos abajo, entonces, digo que desde minuto 1’ de la pretemporada fui clarito a decir que iba a competir.

¿Cuándo supo que sería titular?

El viernes en el táctico, ahí supe, se despejaron algunas dudas y el nerviosismo, normal, pero bien, bien...

¿Cómo lo tomaste?

No cometer un error, tantos escenarios que se pasaron por mi cabeza, en especial que tenía que hacer las cosas bien. También el principal reto de mantener la portería en cero, era un reto y gracias a Dios se logró el gane.

¿Qué le dijo su familia?

La primera persona que me llamó fue mi hermano, alegres todos, mi mamá me llamó emocionada, hasta lloró, es un trabajo de todos, mi familia siempre está en las buenas y las malas, este debut va dedicado a ellos.