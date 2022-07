Entrevista con Rafa García, nuevo refuerzo de Marathón: Objetivos con el club y confiesa lo que más le ha costado tras llegar a San Pedro Sula

Marathón sigue en ‘viento en popa’ de cara al trayecto que tendrá en el torneo Apertura 2022 donde el objetivo primordial de Manuel Keosseián y sus pupilos es levantar la ansiada décima copa al término de la campaña.

Los Verdolagas están incrementando los trabajos físicos y los juegos amistosos para llevar la competencia de la mano cuando faltan 17 días para el inicio de una nueva edición del futbol de la Liga Nacional de Honduras.

Y uno de los nuevos fichajes del equipo sampedrano, Rafael García, se refirió a lo que han sido estos extenuantes trabajaos precompetitivos; así mismo, nos contó con que compañero se relaciona más, lo que más le sorprendió de San Pedro Sula y su objetivo personal con el equipo.

-LA ENTREVISTA-

El arquero nacionalizado salvadoreño se dio un espacio para atender a Diario La Prensa mientras compartía con su familia contó que “Estoy contento por estos primeros días con el equipo me he adaptado más al clima y a los nuevos compañeros. Tengo muchas expectativas de hacer un buen torneo”.

García exteriorizó sobre los compañeros con los que más ha compartido desde su llegada.

“Lógicamente por el tema de las costumbres con los muchachos argentinos, pero la verdad, que con todos los compañeros me llevó bien. Hay muchos jóvenes que son muy receptivos y buenas personas, eso hace que la adopción sea mejor”. Aseveró el meta de 32 años.

El ante portero del Xelajú reveló la plática que ha tenido con Manolo. “El me dejó claro el objetivo del grupo y para que se me trajo a Honduras, y de mi parte solo queda responderle de buena forma, la confianza que me da él y el cuerpo técnico a los cuales conozco desde tiempo atrás”.

Y añadió: “Uno trabaja para jugar luego pasa por la decisión de ellos, pero siempre se debe trabajar para estar a disposición de ellos”, dijo Rafael.

Sobre su climatización en San Pedro Sula

“Vamos de poco a poco moviéndonos con la familia, aún estamos conociendo, lo bueno es que es una ciudad que uno se mueve fácilmente y eso da la posibilidad de conocerla rápido”, acotó el nuevo refuerzo del Monstruo Verde.

Y continuó diciendo que “hay un calorcito interesante que se siente pesado; sin embargo, me estoy adaptando a todos los elementos porque yo antes vivía en una ciudad de altura donde hace mucho frio. Cuesta un poco”.

No podíamos finalizar la entrevista sin consultarle, ¿Cuáles son sus objetivos en el equipo?

“Estamos para pelear como todo equipo grande. Debemos hacernos sólidos y afrontar con seriedad el torneo en un perfil bajo y trabajando”.