Geremy Rodas y Jefryn Macías no quieren bajar el ritmo y le apuestan a la titularidad con UPNFM

Los Lobos de la UPNFM siguen apretando fuerte el acelerador en sus trabajos de pretemporada, entre estos, los juegos amistosos donde el plantel le ha plantado un difícil panorama al técnico Héctor Castellón a la hora de decidir por el 11 inicial.

Los jóvenes y experimentados han dejado el alma en cada encuentro para estar en la nómina del maestro Castellón y los chicos mundialista de la Sub-20 no se quieren quedar atrás.

Geremy Rodas y Jefryn Macías, ambos de 18 años, están con los ánimos a tope y entrenan con la convicción que no calentarán en el banquillo de la UMPFM, pues se viene el Mundial Sub-20 de Indonesia 2023 y perder el ritmo no es parte de sus agendas.

“Me siento bien y contento por la clasificación del Mundial, somos muy unidos, como una familia. Ahora empieza otra historia y me toca contrarrestar mis carencias”, comenzó diciendo el defensa central Rodas, quien porta la camisa 3 con el combinado nacional.

“Estoy claro que si no juego, pierdo el nivel, por eso estoy trabajando a tope; mi familia está muy contenta y este momento se lo dedico a mi padre que ya no está conmigo. A mi familia que siempre me apoya”, reflexionó el juvenil.

Rodas, con voz entre cortada, nos contó que lo de su padre fue muerte natural hace 14 años. Al recuperar la sonrisa le dijo a La Prensa que “este momento se lo dedicó a él. No sé qué le diría si estuviera conmigo, pero donde esté, que se sienta orgulloso de mí”.

El espigado juvenil, quien estudia en el Colegio Comayagüela y en el área de Ciencias y Humanidades, tiene clarito sus objetivos con la “Manada” y dice que el tema de la fama y los mareos no van con él.

-¿No agrandará con lo que ha logrado? Ja, ja, ja, no, para nada. Eso es lo de menos, no quiero eso y le pido a Dios que no porque no me creo los halagos o las críticas de la gente.

De momento el defensor hondureño no ha sudado la camisa de Lobos. El torneo Apertura lo ve con mucha ilusión, pues su debut puede estar cerca. Muy cerca.

A la charla se nos une Jefryn Macías, quien sostiene el micrófono de La Prensa y con autoridad nos dice: “estoy viviendo un momento soñado y por eso agradecido con Dios. Me han recibido de la mejor manera y esto me motiva para seguir adelante”, comienza diciendo.

Adelantó que no se relajará porque no quiere dormir en el banquillo de la UPNFM y “mi meta es ganarme la confianza del profesor porque no quiero jugar solo por cumplir los minutos Sub-20, quiero ser titular”.

Macías nos contó que estudia en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) la licenciatura de Educación Física.

“Si se puede estudiar y jugar. Yo tengo claro que el estudio es algo que siempre lo vamos a llevar en nuestras vidas. Para todo hay tiempo”, reflexionó el juvenil, quien debutó en el pasado torneo Clausura ante Real Sociedad.

Habla el maestro Castellón

De su parte, el técnico Héctor Castellón expuso que los chicos de la 20 han hecho un buen trabajo de pretemporada.

-¿Cuál es su compromiso con los chicos de la 20?

“Tienen que meterle como todos. Aquí la edad no es un tope para un jugador. Si ellos tienen las habilidades y talento, van a jugar.

La vez pasada puse a Macías a jugar ante Olancho y lo hizo bastante bien, luego a Rodas y lo hizo bien. Son muchachos que tienen mucho rodaje y jugarán con nosotros.