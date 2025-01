Barcelona receta impresionante paliza y se mantiene en la lucha

El segundo tanto de los azulgrana llegó en el minuto 8 -obra de Ferran Torres con un habilidoso remate a centro de Balde-y el tercero antes del cuarto de hora. Fermín vio el desmarque de Raphinha y se inventó una asistencia al espacio que el brasileño, autor ya de 12 tantos en LaLiga, resolvió con un regate a Mamardashvili para celebrar el gol a placer.

El Valencia no sabía cómo frenar la sangría. El Barça más vertical no paraba de generar peligro. Solo André Almeida discutió el monólogo local con un intento de disparo frustrado por Casadó, que desde el suelo evitó el remate franco del portugués.

No se asustó el equipo catalán, que no tardó en anotar el cuarto. Esta vez Fermín López trazó un desmarque que Cubarsí visualizó a la perfección con un pase tenso que el andaluz aprovechó con un remate preciso. El linier lo anuló inicialmente por fuera de juego, pero el VAR finalmente validó el tanto (min.24).

El Barça seguía divirtiéndose y el Valencia, desnortado y sin tensión, no sabía si presionar a un rival desatado o encerrarse en el área. En una contra, el equipo visitante estuvo cerca de recortar distancias. Szczesny derribó a Hugo Duro en un mano a mano. El árbitro no dudó en pitar los once metros, pero finalmente invalidó el penalti por una falta previa de Gayà a Kounde.

Todo le iba en contra al Valencia, que cerró un primer tiempo horrible con otro gol en contra en la prolongación. Lamine Yamal se inventó otro pase al espacio, Raphinha remató el balón al palo y Fermín recogió el balón para transformar el quinto sin oposición (min.45+4).