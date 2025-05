Emmanuel Hernández advierte a Real España previo a final de ida ante Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

El zaguero se mostró motivado junto al resto de sus compañeros y confía plenamente en que podrán levantar la copa este domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Sin embargo, reconoció el nivel del rival y aseguró que no subestiman al Real España, equipo que podría amargarles la fiesta.

¿Cómo te sientes en tu primera final en el fútbol hondureño? ¿Hay nervios antes de disputar una copa con Olimpia, el equipo más grande del país?

Muy feliz de estar en una final con Olimpia. Vinimos con la intención de alcanzar esta instancia, así que no hay nervios, solo alegría. Este grupo ha enfrentado un semestre difícil, pero logramos superarlo y ahora estamos muy contentos.

Analizando al Real España, ¿de qué debe cuidarse Olimpia, considerando la ventaja de cerrar como local y ante su afición?

Real España ha hecho un gran trabajo durante el semestre. Es un equipo complicado, pero con nuestras herramientas buscaremos la victoria y, si Dios quiere, lograremos el objetivo.

Hablando de la motivación que representa estar en una nueva final, sabemos que Olimpia tiene la presión de disputar este tipo de partidos. ¿Cómo lo vive usted personalmente como extranjero?

Es una experiencia increíble, especialmente con este club. En pocos meses aquí, entendí lo que significa Olimpia y lo que debe lograr. Es una presión hermosa estar en una final y, si Dios quiere, poder ganarla.

¿Cómo está viviendo el grupo esta final? Ha sido un semestre complicado. Además, ¿cuál es su opinión sobre Real España y el partido de vuelta ante Motagua?

El grupo está bien, entrenando fuerte para los dos partidos que quedan. Conocemos la importancia de cada encuentro. No pude ver el partido de vuelta porque jugamos a la misma hora, pero observé fragmentos después. Real España es un equipo fuerte, por algo llegamos con los mismos puntos. En su casa serán difíciles de vencer, pero buscaremos la victoria.

Se dice que las finales no se juegan, se ganan. Respecto a su trabajo, enfrenta a Yeison Moreno, Bryan Moya y Darixon Vuelto, tres delanteros con características muy distintas. ¿Considera que España tiene uno de los mejores ataques del país?

Sí, la delantera de Real España, al igual que el equipo en general, es muy completa. Tienen jugadores rápidos y trataremos de neutralizarlos de la mejor manera posible.

¿Qué diferencias espera ver en este rival en comparación con los enfrentamientos previos? Siendo local, han mostrado superioridad sobre Olimpia. ¿Qué cara debe mostrar su equipo para alzarse con el título?

Real España será un rival fuerte, como lo fue en nuestro primer partido allá. No lo jugué, pero sé que es un equipo sólido, especialmente en el contragolpe. Con nuestras armas, intentaremos dejar todo en la cancha para llevarnos el triunfo.

¿Qué consejos han dado sus compañeros más experimentados sobre cómo afrontar esta final? ¿De qué deben cuidarse para evitar que Real España tome ventaja en la ida?

Los que llevan más años en el club están acostumbrados a estas instancias, lo que nos transmite tranquilidad. Intentaremos neutralizar su ataque, ya que son rápidos y peligrosos en el contragolpe.

¿Qué mensaje le enviaría a la afición olimpista antes de estos dos enfrentamientos?

Que estén tranquilos. Dejaremos todo en la cancha y les agradecemos por su apoyo a lo largo del semestre. En estos partidos, los necesitaremos más que nunca.

¿Cuál es la emoción más grande de llegar a esta final? ¿Cuáles son las expectativas del club?

En Olimpia, la expectativa siempre es ser campeón. Es lo que el club exige, y estoy muy feliz de estar en esta instancia y de disputar una final con este equipo.

¿Cuántas finales ha jugado? ¿Cómo se le bajan las revoluciones a un Real España tan intenso en su cancha?

Debemos enfrentar el partido con nuestras mejores armas. Estamos comprometidos, somos un equipo difícil. Será un encuentro parejo que se definirá por pequeños detalles.

Real España sabe atacar y defender, ha demostrado equilibrio en su juego. ¿Cómo sorprenderá Olimpia en el Morazán?

Buscaremos quedarnos con el balón y jugar con intensidad. Como mencioné, será un partido definido por detalles mínimos, por lo que debemos estar concentrados para evitar errores.

Olimpia ha disputado 10 de las últimas 11 finales de la Liga Nacional. ¿Cómo se maneja esa presión? ¿Te imaginabas jugar una final en tu primer torneo desde que firmaste con el club?

Desde que llegué, comprendí lo que significa este club: jugar finales y ganarlas. No lo veo como presión, sino como algo hermoso del fútbol, una oportunidad de estar en una final y, si Dios quiere, ganar.

¿Ya te imaginabas disputar una final cuando firmaste con Olimpia?

Cuando uno llega aquí, entiende rápidamente la grandeza del club y la importancia de ganar.

En la semifinal, Real España habló mucho sobre el arbitraje, algo que también mencionó Motagua. Ahora han comenzado las discusiones sobre qué árbitro quieren o no quieren. ¿Crees que esto puede afectar el partido de ida, sobre todo al ser un clásico?

No le presto mucha atención a esas cosas, no suelo mirar redes sociales ni involucrarme en esas discusiones sobre los árbitros. Cada quien hace su trabajo y siempre hay aspectos que mejorar. Creo que el árbitro que sea designado hará lo mejor posible, al igual que los dos equipos.

Hace tiempo, un extranjero no se afianzaba en la defensa titular de Olimpia. ¿Cómo evalúas tu rendimiento y cómo planeas cerrar con broche de oro estos últimos dos partidos?

Estoy muy contento de haber jugado todos los partidos, lo que me ha dado firmeza y confianza. Agradezco a mis compañeros y al cuerpo técnico por brindarme apoyo. Con el tiempo, fui agarrando más seguridad y el club me lo ha transmitido también. Estoy muy feliz de estar aquí.

En la serie ante Real España, Olimpia no logró ganar. Primero empataron y luego perdieron. ¿Qué veremos de diferente en Olimpia en esta final?

Sabemos que no pudimos vencer a Real España en esos dos encuentros, pero confiamos en que esto se revertirá y, si Dios quiere, saldremos campeones.

Mencionaste que has estado en estas instancias antes. ¿Cuántas finales has jugado? ¿Cuántas has ganado? ¿Qué ilusión le puedes dar a la afición olimpista de ganar esta final?

He jugado en varios países, como Colombia, Chile y Argentina, pero esta es la primera vez que peleo por un título. Si logro ganarlo, será uno de los mayores logros de mi carrera.