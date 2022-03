Elías Burbara responde tras denuncia del “Potro” Gutiérrez

Elías Burbara, presidente del Real España, se mostró sorprendido por los comentarios que escribió en redes el extécnico aurinegro, el mexicano Raúl “El Potro” Gutiérrez.

El exestratega de la máquina habló hasta de presunto dopaje en el fútbol hondureño.

La directiva del cuadro aurinegro tomó la decisión de nombrar al argentino Héctor Vargas y de momento los resultados son más favorables de lo esperado.

Entrevista con Elías Burbara:

¿Cómo han tomado el cambio de DT y los buenos resultados que han obtenido?

Vamos jornada a jornada. Estamos contentos obviamente por la reacción del equipo, pero no sirve de nada estos triunfos si no ganamos los juegos de mayo que son los importantes.

¿A qué obedece un cambio tan drástico en cuanto a resultados y rendimientos?

El equipo ha estado listo para competir al mas alto nivel desde hace mucho tiempo, obviamente faltaban algunos ingredientes extras, esperamos que con el profesor Vargas logremos estar al tope de nuestro potencial.

¿Siente que no se estaban esforzando suficiente los futbolistas con el DT anterior y le preocupa que ese comportamiento se haya dado en su club?

Si este camerino no fuera profesional, no hubieran reaccionado de la manera que lo hicieron. Así que no debería preocuparme por nada. Nosotros siempre vamos a respaldar a este grupo de jugadores, confiamos en ellos, y sabemos que pronto nos van a dar las alegrías que la afición está anhelando.

Y precisamente debido a ese rendimiento apareció la frase que le “hicieron la cama” ¿usted cree que pasó algo raro o a qué atribuye un cambio así?

No hay semejante cosa cercana a eso. No caigas en frases callejeras. Simplemente a veces las cosas dejan de funcionar. No creo que sea culpa de Raúl, ni de los jugadores. Simplemente los engranajes de la Máquina no se alinearon como debieron desde la final hasta la jornada 4.

¿Se recupera la ilusión de poder pelear el título nuevamente?

Esa ilusión es innegociable. Siempre estaremos anhelando un nuevo titulo.

¿Qué le ha gustado de esta nueva etapa?

Ver a la afición ilusionada. Nos debemos a ellos, y el estado de animo de ellos es muy importante para nosotros.

¿Qué le ha parecido Vargas ahora que lo trata directamente y personalmente?

Hemos tenido poca interacción, él ha estado trabajando arduamente por el Club y eso me tiene contento. Seguramente habrá mucho tiempo para compartir con él. Por los momentos siento que el Real España está en buenas manos y tendrá mi total confianza y respaldo.

¿Siente que fue la decisión acertada para el proyecto más allá de los buenos resultados en la actualidad?

Solo el tiempo nos dará la razón, pero el margen de error sin duda es mucho menor.

¿Cómo ve el campeonato, siempre mira a Olimpia como principal candidato?

Siempre lo he dicho, para ser campeones hay que superar al Olimpia. En diciembre no pudimos, esperemos una revancha en mayo.

Raúl Gutiérrez ha lanzado con todo en su cuenta de Twitter algunos comentarios fuertes en contra de jugadores, ¿le sorprendió la actitud del Potro?

Me sorprendió enormemente, pero mi agradecimiento siempre para él. Tomó el equipo en una posición comprometida y nos puso a competir nuevamente. Así que para él solo tengo agradecimiento.

¿En algún momento él les externó a ustedes esas inconformidades con los futbolistas que menciona?

Temas internos del Club se quedan internos. Javier (Delgado) hizo muchas correcciones administrativas para mantener todas las exigencias de Raúl al día.

¿Se ha presentado algún caso de doping positivo en Real España por lo mismo que señaló?

El Club tiene su propio protocolo de control de dopaje desde hace muchos años. Y como podés comprender, parte de dicho protocolo es la confiabilidad del proceso y la discreción. Así que no puedo referirme a ningún control de manera publica. Lo único que si te puedo garantizar es que, debido a nuestros controles periódicos, ningún jugador del Club ha jugado un partido oficial de manera irreglamentaria.

¿Cómo quedó la relación entre el club y el entrenador?

Hay un dicho que dice que los puentes nunca hay que destruirlos, así que espero mantener una buena comunicación con Raúl en el futuro.

¿Le sorprendió la salida de Diego Vázquez en Motagua después de 8 años?

Si. La verdad me sorprendió. Espero que consiga un buen equipo pronto y que Motagua le vaya bien con Obando.

¿Se está pensando desde ya en la renovación de Ramiro Rocca?

Ya Javier esta al tanto de todos los contratos que se están venciendo y confiamos que no dejara que el equipo se desarme.