Mientras que esta forma de jugar trae diversas ventajas justo como cualquier otro servicio online, las precauciones de los expertos solo crecen. Honduras no cuenta con un ente que regule activamente estas operaciones digitales, lo cual solo ha aumentado el desconcierto y ambigüedad alrededor de este tema.

Innumerables sitios web que se encargan de comparar casas de apuestas y casinos fiables online con licencia , como es el caso de Mr. Gamble, listan miles de estos sitios web alrededor del globo, y no son pocos los usuarios hondureños que se animan a apostar en ellas en contra de opciones locales.

Sin embargo, ninguna de las normativas que ha propuesto la IHT en toda su historia ha delimitado con precisión los movimientos de los nuevos casinos online. No son consideradas ilegítimas, pero tampoco son apoyadas o reguladas. Aun con este status quo presente, muchas de estas empresas internacionales ya han dejado su marca dentro del país.

Esta organización no solo vela por la legalidad de esta industria, sino también por la seguridad de todos los participantes, al estar encargados principalmente de conceder los permisos y certificados a futuras casas de apuestas que busquen expandirse a nivel nacional.

A pesar de ser una historia con ya casi 10 años en desarrollo, aún no han realizado los cambios pertinentes en las normativas locales de Honduras para aceptar de manera oficial a este lado de la industria, dejando a muchos usuarios velando por su propia seguridad, al no contar con un ente que los proteja ante todo tipo de situaciones.

Desde ese momento, la popularidad de los nuevos casinos online solo crecería con el tiempo. No solo se habla de un mayor apoyo por parte de los internautas regulares, sino también de aún más inversiones de gran magnitud para brindar las plataformas, juegos, y promociones más destacadas del mercado, creando así una fiera competencia en el proceso.

Con la siempre creciente demanda por brindar servicios a través de páginas web, no es sorpresa que le tocará el turno a las casas de apuestas para hacer su inevitable debut en este formato, el cual no fue reciente. Los indicios de esta incursión marcan sus orígenes en 2016, donde se daría la nueva ola de opciones de casinos en línea seguros con ofertas muy distintas a lo que se consideraba estándar. Unirse usualmente requiere:

Apostar en línea no es intrínsecamente riesgoso, al haber numerosos operadores que, a pesar de no contar con un permiso local, son capaces de demostrar confianza a través de otros méritos o certificados. El problema yace en que el usuario debe realizar el estudio correcto para determinar que es seguro y que no.

La situación no mejora al considerar la existencia de nuevos casinos online maliciosos que, si se les entrega información de alta sensibilidad, pueden causar grandes daños económicos, los cuales son irreversibles en su mayoría. En general, se recomienda al usuario cerciorarse de los siguientes datos antes de ingresar material personal:

◉ Licencia y años vigentes.

◉ Empresa dueña de la casa de apuestas/nuevo casino en línea en Honduras y su reputación.

◉ Opinión general de los usuarios (TrustPilot).

◉ Socios y empresas relacionadas.

Por suerte, personas como Paavo Salonen ayudan a prevenir todo tipo de incidentes con sus propios proyectos. Se le acuña a él la frase “Estamos introduciendo a toda una nueva generación de jugadores una base de datos con las que encontrar información clara y a profundidad”, hablando acerca de su propio comparador de casas de apuestas, Mr. Gamble.