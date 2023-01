El día que Cristiano afirmó que no jugaría en Arabia Saudita

Una vez se ha hecho oficial el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr FC de Arabia Saudita, muchos internautas han recordado unas declaraciones del astro portugués en las que aseguraba que terminaría su carrera “dignamente” en un club top.

Fue en 2015 cuando CR7 hablaba en una entrevista para la televisión inglesa sobre esa posibilidad de retirarse. “Todavía me quedan seis o siete años y quiero acabar mi carrera en lo más alto, con dignidad, en un gran club”, confesó cuando era jugador del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo aseveró que no se veía jugando en ligas del fútbol árabe o en la MLS de Estados Unidos: “Esto no significa que piense que irme a Estados Unidos, Qatar o Dubái no esté bien, pero yo no me veo ahí”.

Cristiano Ronaldo, quien se quedó sin club desde el pasado mes de noviembre tras desvincularse del Manchester United, firmó un millonario contrato con el Al Nassr hasta el 2025 para convertirse en el futbolista mejor pagado del mundo.

Justamente, hace poco, cuando todavía era futbolista del United, el luso confesó en su entrevista exclusiva a Piers Morgan a mediados de noviembre confesó que rechazó grandes ofertas de dinero de Arabia Saudita.