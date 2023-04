El Barça confirma contactos con Messi para su regreso

El vicepresidente del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, abogó este viernes por el regreso del futbolista argentino del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, al club azulgrana y reconoció contactos con la familia del delantero.

En la rueda de prensa de presentación del torneo Barça Academy World Cup celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el directivo señaló que tiene “mucho respeto” al club francés, con el que Messi tiene contrato hasta el próximo mes de junio, si bien no escondió que, a nivel personal, le gustaría que el futbolista volviera a vestir la zamarra azulgrana.

“Siempre he tenido la espina clavada de que Leo (Messi) no pudiera continuar en el Barça. Si hablamos de Masia, de fútbol base, estamos hablando de Leo porque vino con 12 años. Por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal pero también habría mucho aficionado que compartiría mis palabras. Sí, tenemos contactos, por supuesto, con ellos”, aseguró Yuste.