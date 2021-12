Edy Atala, presidente de Motagua: “Si no se gana ninguno de los dos campeonatos será un fracaso”

Eduardo Atala, presidente del Motagua, no aseguró la continuidad del entrenador argentino Diego Vázquez para el próximo año en el caso de que el equipo se vaya en blanco en el Torneo Apertura 2021 y en la Liga Concacaf.

El máximo dirigente del Ciclón Azul es consiente y dice que será muy difícil poder darle vuelta a la final ante Comunicaciones, tras haber perdido por 1-2 en la ida en el estadio Nacional. La vuelta será el martes en Guatemala.

¿Difícil la situación; cómo analiza el cierre de torneo que está haciendo Motagua?

“Eso te pasa cuando no puedes hacer los goles. Motagua ha estado jugando bastante bien pero fallando frente a la portería y mientras no se soluciones ese problema no vamos a funcionar. Esperamos que en el partido de mañana ante Real España y el del martes en Guatemala, los delanteros logren anotar y hacer los goles necesarios porque no podemos reclamarle nada al equipo y simplemente están deficientes”.

¿Le gusta cómo juega Motagua?

“Lo que falta es definir, lo que pasa es marcar porque se han hecho todas las rotaciones y mientras no se logre anotar no hay forma de ganar partidos. Los delanteros de los otros equipos son certeros y no fallan“.

¿Pero me imagino que no están contentos?

“En qué lo podemos criticar si el equipo ha jugado bastante bien en todos los partidos. Han tenido las oportunidades y simplemente frente a la portería se han fallado los goles”.