El Marathón no solo sacó un triunfo con clase sobre Real España (2-0), también demostró que tiene disciplina y el entrenador Manuel Keosseián no le perdonó a los jugadores, Edwin Solani Solano y Elmer Güity, ya no forman más del plantel en el Apertura 2022-2023

Diario LA PRENSA pudo confirmar que ambos futbolistas fueron separados durante la semana y no forman parte del plantel luego de reiterados actos de indisciplina que vinieron sumando.

El técnico uruguayo determinó poner un alto y curar el plantel para seguir compitiendo en el campeonato donde están a punto de sellar su boleto.

En el caso de Solani, el futbolista había venido siendo suplente, pues no entraba en las tácticas de Manuel Keosseián, a pesar de eso, el técnico de la Selección de Honduras, Diego Vázquez, lo tomó en cuenta para los partidos amistosos de septiembre ante Argentina y Guatemala donde anotó.