“No haber hecho una buena pretemporada con Olimpia está pesando”

“Sabía que era nada más síntomas de calambres, últimamente me ha estado pasando. No es grave, pero me ha estado pasando últimamente por no hacer una buena pretemporada con el equipo”, declaró a Fútbol Digital el futbolista del Olimpia.

El club merengue fue bastante señalado luego de su pronta eliminación en la Copa Centroamericana producto a la falta de ritmo de sus jugadores, algo que según Edwin le “está pesando” físicamente.

“La pretemporada fue mala, venimos a jugar muchos partidos a Estados Unidos y no entrenábamos, eso afecta porque la pretemporada es el combustible del futbolista”, agregó Rodríguez.