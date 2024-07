“Camello” Delgado revela por qué regresó a Real Sociedad tras anunciar retiro

Habías anunciado tu retiro del fútbol, ¿qué te hizo desistir?

Siento que he vuelto a comenzar. Estaba de vacaciones, pero me llamó el gerente del equipo Héctor Lazo; el presidente Ricardo Elencof y el técnico Héctor Vargas para decirme que contaban conmigo. Real Sociedad es un equipo que me ha tratado muy bien y realmente estoy contento de seguir aquí.

¿Sientes la misma motivación de antes a tus 37 años?

Lo más importante para mí es que no he perdido la alegría de entrenar y jugar, de hacer lo que me gusta, vengo a trabajar con muy buena actitud. Mis compañeros, directivos y afición merecen respeto, no sería justo que yo no me entregara en cada entrenamiento y solo viniera a pasear, solo a presentarme. Siempre tengo esa motivación. Quiero hacer un buen torneo Apertura.

¿Te ves mucho tiempo jugando?

Después de todo no sé lo que pueda pasar, nunca se sabe, solo quiero vivir el presente, el momento. Estoy concentrado en rendir lo máximo individualmente y en el aspecto colectivo. El torneo pasado iniciamos muy bien, esperamos ahora que con el profesor Vargas también cosecharemos triunfos, comencemos bien para llegar a una quinta final.

¿Cuesta mucho decir adiós del fútbol?

Creo que cuando toque el momento lo haré, pero este equipo me ha tratado bien, me ha valorado y me hace sentir que mi aporte en la cancha es importante. Hay que disfrutarlo. El presidente Elencof, el resto de los directivos y los técnicos me han hecho sentir bien, después del Real España este es el segundo equipo que he querido mucho por el trato que me han dado, estoy muy agradecido con ellos. Espero rendirles al cien por ciento en este nuevo comienzo.

¿Te sientes comprometido con ese trato del club?

Claro que sí. Uno tiene que brindarse por completo a alguien que le da la mano. Me toca otra vez estar aquí y quiero responderles por la confianza que me han dado.

Tú eres el jugador que más partidos de Liga han disputado, ¿hay caballo de hierro para rato?

Ja ja ja, sí. Después que terminó este torneo me encontré con algunos compañeros que me decían: ahora que te retiraste sí te voy a pasar. Pero ahora que voy a seguir se les complica un poco más. Estoy muy contento de seguir aquí jugando fútbol, disfruto el momento.