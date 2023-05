Donis Escober se sincera: “Me encanta como juega Olancho FC”

El furor de la gran final del fútbol hondureño siempre tiene muchísimos ingredientes para sacar a flote a través de protagonistas que brillaron en tiempos recientes.

Olancho FC-Olimpia jugarán el primer round en el Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa este domingo a partir de las 4 de la tarde.

Donis Escober, voz autorizada de Olimpia que se convirtió en ídolo Merengue, dio sus valoraciones del partido a través de una extendida entrevista con Diario LA PRENSA.

“Pimpollo” analizó las opciones de título de ambos equipos, la importancia de jugar la vuelta en el Estadio Nacional, los elogios a Potros y la decadencia de la selección de Honduras.

- CHARLA CON DIARIO LA PRENSA -

¿Cómo percibió el cierre de la liguilla y semifinales del Clausura 2023?

Es lo bonito del fútbol, fue una bonita liguilla, competitiva. Marathón, Olimpia y Motagua hicieron partidos bravos. A Olancho tal vez uno lo hace fácil, pero ellos saben que no fue fácil, es difícil, tuvieron que trabajarlo bien.

¿Es sorpresa que un equipo recién ascendido avance a la gran final en sus primeros dos torneos?

No es muy común basándose en la historia, es muy raro ver a un equipo que desde el primer año dé la pelea. Y ahora el segundo torneo está disputando una final, no recuerdo en mi época. Qué bueno es no ver a los mismos, es bonito que un equipo esté haciendo las cosas diferentes.

Potros le puede complicar a Olimpia por la forma en que juega

Ellos fueron inteligentes en llevar mucho jugador de experiencia, jugadores que en otros equipos los desecharon como el caso de Mario Martínez, Cristian Altamirano, Reinieri Mayorquín, Harold Fonseca. Son futbolistas que han logrado muchas cosas en el fútbol, les está dando frutos a muy corto plazo. Potros de Olancho juega muy bien. Me encanta como juega Olancho. Con la pelota saben mucho, tienen debilidades, pero es un fútbol vistoso que a cualquiera le fascina.