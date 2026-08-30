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Djokovic, entre lágrimas, eliminado del US Open en la primera ronda ante un argentino

Djokovic cayó ante Mariano Navone y se va en primera ronda de un Grand Slam por primera vez desde 2006.

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 23:06 -
  • Agencia EFE
Djokovic, entre lágrimas, eliminado del US Open en la primera ronda ante un argentino

A Novak Djokovic se le vio muy emocionado durante la derrota contra Mariano Navone.

 FOTO: EFE
Nueva York, Estados Unidos.

El argentino Mariano Navone, número 49 del ránking mundial, dio la gran sorpresa de la jornada este domingo y eliminó al serbio Novak Djokovic (n.5) en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos (US Open), al imponerse por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Djokovic, de 39 años, cuatro veces campeón en Flushing Meadows y ganador de 24 'grandes', disputaba este torneo por vigésima vez en su carrera y tenía un balance de 37-0 en las dos primeras rondas de Nueva York.

El tenista serbio no perdía en la primera ronda de un 'grande' desde el Abierto de Australia de 2006, hace más de veinte años.

Novak Djokovic no pudo contener el llanto en su eliminación del US Open.

Novak Djokovic no pudo contener el llanto en su eliminación del US Open.

 (FOTO: EFE)

Se rindió ante Navone, en el primer enfrentamiento contra este rival, tras un partido de cuatro horas y 36 minutos en el que Djokovic desperdició una rotura en el primer set, remontó hasta ponerse arriba 2-1 y acabó rindiéndose, falto de energías.

Djokovic, que hasta este momento no ha anunciado sus planes futuros, se despidió del público de forma sentida y se quedó firmando varios autógrafos antes de irse de la pista.

El serbio vive un momento muy complicado y llegaba a Nueva York tras perder en segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati contra otro rival argentino, Thiago Agustín Tirante.

La felicidad de Mariano Navone tras eliminar a Djokovic.

La felicidad de Mariano Navone tras eliminar a Djokovic.

 (FOTO: EFE)

Navone se convirtió en el segundo jugador argentino capaz de eliminar a Djokovic en un 'grande', después de Guillermo Coria en 2005.

Navone apenas tendrá tiempo de celebrar la victoria más grande de su carrera y en dos días volverá a competir contra el ganador del partido entre el suizo Stanislas Wawrinka y el italiano Matteo Berrettini.

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Agencia EFE
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