Diego Vázquez habla del caso de Luis Palma y ¿se ve en la Copa Oro?

“Cuando ganamos era todo euforia, cuando le ganamos a Canadá en el Olímpico, y ahora que perdimos... hay que tener un equilibrio. Le ganamos a El Salvador que ya tiempo no se le ganaba. Hay cosas positivas para seguir creciendo, recuerden que tenemos seis meses apenas con la Selección, tenemos que mejorar, no hicimos un buen partido”.

El entrenador brindó declaraciones para Deporte al Instante y se refirió al presente que atraviesa la Bicolor. También fue consultado por el caso de Luis Palma, delantero que no ha tenido minutos y que desmintió a través de sus redes sociales que no estaba enfermo .

Caso Luis Palma

“Ahí está el reporte médico, no entrenó cuando venimos de Los Ángeles, estuvo enfermo, ahí está en el reporte médico. Nosotros no nos basamos en un jugador individual, parece que estamos buscando puntos para criticar, esto es un equipo, yo no cargo sobre un jugador u otro, lo más importante es la Selección, a eso apostamos siempre”.

Denil Maldonado

“Fue un pedido porque viene llegando a su equipo y no tenían (jugador) en esa posición y él estaba en la ciudad... no me pareció descabellado. Pero cuando pierdes cualquier cosa se ve mal, a mí no me pareció nada del otro mundo. No tenemos 300 legionarios y si un equipo te pide un favor y está llevando jugadores hondureños no me parece descabellado hacerlo, porque las consecuencias es que después no te lo presten, hay varios puntos de vista sobre ese aspecto”.

Edrick Menjívar

“No sé a qué se refiere, no lo escuché tampoco y tendría que escuchar la entrevista porque hay preguntas que son mala leche, tendría que preguntarle a él, pero no es algo que me interesa. Repito: la tarea nuestra es hacer un equipo y trata que funcione, lógicamente”.