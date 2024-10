Diego Vázquez se enfada tras vencer al Águila: “Dicen cualquier cosa para sacarnos”

“Vos podés poner tres delanteros y si la pelota no le llega... Jugamos con dos extremos, el equipo ha jugado bien, por ahora estamos bastante bien, no quiere decir que no podamos cambiar, a veces hemos jugado con dos, todo depende del partido, del rival, hemos sido efectivos sistemáticamente”.

¿Dejaron vivos al Águila?

“Si lo dije, pudimos hacer un gol más. Por lo menos lo merecíamos, tuvimos para hacerlo. Un 2-0 es un buen resultado, pero todavía falta”.

Campaña de medios y aficionados que dice ‘fuera Diego’

“Ilusionados, dicen cualquier cosa para sacarnos, vos sos uno de ellos, todavía quedan 90 minutos, seguimos ilusionados con estar en Concachampions”.

¿Qué te gustó y qué no?

“Me gustó todo, manejamos el partido 90 minutos ante un rival interesante, maneja bien la pelota, llega por los costados con mucha gente, por eso creo que manejamos todo el partido de buena manera. Hicimos gol en los momentos justos”.

Cambio de Droopy Gómez siempre al minuto 70 0 75. ¿Por qué?

“Metemos un jugador con características similares para tener la pelota, a la carga de partidos, lo vimos un poco cansado, por eso”.

Semana clave, clásico y definir pase a la Concachampions. ¿Cómo lo vive?

Ilusión. Estamos ilusionados y tratamos de transmitir eso, es la única forma que conozco, ilusión, pasión, a muchos no les gustó esa palabra, pero no sé por qué, no les gusta nada. ¿Por qué no le gustó ilusión? Vi en varios lugares que había dicho ilusión y que estaba mal, los que estaban acá en conferencia saben bien a lo que me refería, lo malinterpretan porque ustedes lo ponen de una manera que no es correcta. Tienen que informar, no desinformar, dije que estamos ilusionados con pasar a Concachampions, después si buscan todos los adjetivos o media palabra para generar like o hacer prensa amarillista, ese no es mi problema.

¿No es obligación entonces Diego? Le consultaron al DT de Motagua.

“Vos lo preguntaste y yo dije no es obligación, estamos ilusionados. Ilusión es un juego, es una pasión, es lo que intentamos transmitir, le querés cambiar la ‘a’ o la ‘b’ a algo, no comparto”.