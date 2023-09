Diego Vázquez rompe el silencio: su salida de Honduras, elogia a Troglio y el trato en Costa Rica

Costa Rica.

En apenas un mes que tiene de estar dirigiendo al equipo Puntarenas de la primera división de Costa Rica, el técnico Diego Vázquez se ha ganado el respeto y los elogios de la afición, dirigentes y prensa de ese país. El argentino, nacionalizado hondureño, terminó con la sequía de cuatro meses sin ganar que tenía el Puntarenas, de cinco partidos ha ganado tres. Vázquez, ex técnico del Motagua y la Selección hondureña, habló sobre su aventura en el fútbol tico y además del despido de Ninrod Medina, su paso por la Bicolor y de Pedro Troglio. ¿Cómo defines tu experiencia en el fútbol de Costa Rica? Estoy cerca de cumplir un mes de haber llegado. La verdad que la experiencia ha sido muy buena, empezamos a conocer todo este fútbol, tratando de cuidar todos los detalles. De cinco partidos disputados hemos ganado tres en un equipo que venía mucho tiempo de no poder ganar un partido, de a poquito vamos mejorando, dándole el toque que queremos y tratando de imponer el estilo nuestro. Has recibido muchos elogios de la prensa y la afición que se preguntan qué has hecho para que el equipo muestre otra cara y siga de fiesta. Sí, el equipo venía de un momento complicado el torneo pasado y en el inicio de este, cuando llegamos de a poco tratamos de ordenar las piezas y algunos detalles, se están viendo los resultados, hay buen equipo y buena gente, se va viendo la mejoría En este proyecto están muy anuente a apoyar la presidenta, el dueño del equipo y el director deportivo, todo mundo. Todavía falta mucho trabajo, es con paciencia. En esa tarea estamos. El debut contra Saprissa no fue bueno, pero el equipo tuvo una buena reacción... En el debut poco tuve que ver, venía llegando, si bien había visto algunos partidos solo tenía un entrenamiento. Podemos contar a partir del partido de Copa que jugamos contra el Carmelita y comenzamos a ganar. De ahí hasta ahora ya se está viendo el trabajo que estamos realizando. Después de esos cinco partidos, ¿qué radiografía haces del Puntarenas? Hay buen equipo, buenos chicos, no es un plantel amplio, pero es un club ordenado, que tiene ligas menores, tiene para trabajar y de donde sacar.

¿Cuàl es tu compromiso con la directiva y cuál es tu objetivo? Vamos de a poco, partido a partido, como lo he hecho en los equipos que hemos estado, el compromiso es mejorar lo que venía haciendo el equipo y ya lo estamos logrando. Hay un gran trabajo por hacer, en un principio es complicado porque este equipo tenía mucho tiempo de no ganar, pero hemos mejorado, nos estamos poniendo objetivos que sean alcanzables. Hay que ordenar muchas cosas, pero ya se comenzó a hacer la mejoría, ojalá sigamos por ese camino. Te toparás con rivales poderosos como Alajuelense, Saprissa y Herediano... Ya tuvimos la suerte de ganarle a un grande como Herediano de local, en ese partido demostramos que le podemos competir a los grandes, ¿por qué no? Lógicamente este no es uno de los equipos más grandes del país, uno tiene que saber en el equipo que está, sin embargo, hay buenos jugadores, hay con qué competir y podemos seguir mejorando, pero prometer cosas grandes nunca ha sido mi estilo. Y no pasa por mediocridad sino por una realidad. Conocemos el camino, hay que tratar de seguirlo y mejorar. De a poco vamos conociendo el fútbol de Costa Rica. ¿También ganaste un partido de Copa? Sí, vencimos al Carmelita y perdimos contra el Liberia por la Copa. En Liga le ganamos al Herediano y al San Carlos, este fin de semana nos enfrentamos al Sporting en San José. ¿Y cómo es dirigir en Costa, hay una marcada diferencia con dirigir en Honduras? Son fútboles diferentes, con estilos diferentes, hay diferencias marcadas, con esto no quiero decir si mejor o peor, sino que diferentes. Estamos tratando de conocer esta Liga, de adaptarme y tomar buenas decisiones lo más rápido posible. Hay mucha organización, buenas ligas menores e infraestructura, para el caso Puntarenas tiene un equipo de segunda división, en todas las categorías juegan a la par de primera y hasta un equipo de Baloncesto. Ellos están muy bien con su inversión de ligas menores e infraestructura. ¿Te está tocando a ti abrir nuevamente las puertas del extranjero a los técnicos hondureños? Sí, totalmente, creo que acá en Costa Rica solo Chelato estuvo de Honduras en el Cartaginés. Para mí es un orgullo representar al fútbol hondureño, tengo más de la mitad de mi vida de estar en Honduras, tengo un hijo hondureño, me siento hondureño. Ojalá que a partir de hacer las cosas bien se le abran las puertas a otros técnicos hondureños que es lo que estamos intentando. La competencia de la Concacaf en la que clasificaron los cuatro equipos ticos y solo Motagua de Honduras ¿refleja la diferencia futbolística entre Honduras y Costa Rica? Han estado bien los equipos ticos en ese torneo, siempre han sido competitivos. Cuando yo estaba con Motagua perdimos dos finales, una contra el Herediano y otra contra Saprissa. Son momentos, el torneo pasado clasificaron más equipos hondureños que ticos, ahora fue al revés. Se ven muy bien la Liga y Saprissa que están compitiendo, son equipos de los grandes de acá que tienen mucho poder económico. Pero es difícil establecer un parámetro o una comparación. No estás solo, ¿te acompaña el hondureño Roger Rojas como asistente? Sí, RORO ha sido muy importante, él tiene más tiempo de estar en este fútbol y ha sido un gran apoyo. También está César Alpízar que también es asistente. Es una ventaja, RORO nos hizo más fácil el camino del conocimiento y nos sigue ayudando en ese sentido.

¿Y con los otros hondureños, Alex López del Alajuela y Michael Chirinos del Saprissa te comunicas? En el partido que enfrentamos al Saprissa Chirinos entró en el segundo tiempo, pero no nos saludamos porque yo estaba en la tribuna, no podía dirigir todavía. En el caso de la Liga de Alex López todavía no nos hemos enfrentado. ¿Van a ser bonitos esos duelos hondureños técnico-jugadores? Sí, seguro, siempre es bueno volverse a encontrar con gente a la que uno se ha enfrentado y la conoce desde hace mucho tiempo. Siempre tratamos de disfrutar y seguir aprendiendo. ¿Y tú relación con la afición del equipo cómo es? Bastante bien, la afición es muy grande, muy educada, nos ha brindado el apoyo y cariño. Todo muy positivo, en la calle nos contagian con la alegría que necesitamos para crecer y salir adelante. ¿En el aspecto personal es un desafío para tí, una oportunidad para demostrar de qué estás hecho? Tengo la convicción y estoy seguro, no dudo de lo que he hecho antes. No creo venir aquí para demostrar, no tengo que demostrarle a nadie, siempre la competencia es con uno mismo, tratar de crecer, lo tomo como un desafío, un crecimiento, un fútbol nuevo, por eso acepté la propuesta. Siempre le digo a los jugadores que en la medida que uno crezca se va a ayudar en lo personal y colectivo. ¿Piensas mantenerte mucho tiempo en el fútbol de Costa Rica? Siempre me pongo metas cortas, concentrado en el próximo partido porque en esto de fútbol los técnicos es lo único que tenemos, porque después no se sabe. Por ahora solo pienso en el siguiente juego contra el Sporting San José. ¿Cómo visualizas el siguiente juego contra el Sporting? Es un rival que juega en cancha sintética está bien dirigido por el mexicano Francisco Palencia. Vienen de hacer buenos partidos, tienen jugadores muy técnicos, pero ahora estamos concentrados en mecanizar el fútbol de nuestro equipo para que juegue bien, como nosotros queremos, sin descuidar el análisis del rival. ¿Hay alguna posibilidad que refuerces tu equipo con jugadores hondureños? Si, siempre está esa idea, tenemos conocimiento del fútbol hondureño y está la posibilidad, pero recién se cerró aquí el libro de pases. Por ahora tenemos como extranjeros al hondureño César Romero, a dos mexicanos y un argentino. Veremos en el futuro si hay la posibilidad de traer uno o dos extranjeros más, ahí pensaremos en gente de Honduras. ¿Cómo es eso de tratar con una mujer presidenta, en este caso con Silvia Bolaños? Es una mujer de mucho respeto, sabe mucho de fútbol, hace muy bien su tarea, también forma parte de la Federación de Costa Rica. Independientemente que sea mujer hace muy bien su tarea. Además la directiva del equipo está conformada por un dueño, un director deportivo que es Roberto y me dan total apoyo.

¿En la parte competitiva que te ha impresionado del fútbol de Costa Rica? En la parte competitiva tienen jugadores que me sorprenden por su biotipo técnico, por su gran organización en las ligas menores, han transitado por todas sus categorías. Tienen muy buenos fundamentos. ¿Te han dado el respeto que te mereces en Costa Rica? Sí, totalmente, desde que comencé hablar con el director deportivo y la presidenta Silvia cuando se mostraron interesados para que viniera a dirigir al Puntarenas está ese respeto. En ese aspecto estoy agradecido, contento de estar acá y estoy dispuesto de seguir dando lo mejor para el Puntarenas. Entrando al tema del fútbol hondureño, ¿cómo tomaste la separación de Ninrod Medina del Motagua? La verdad que fue una sorpresa, para mí Ninrod estaba haciendo un buen trabajo, ojalá tenga mejores posibilidades en el futuro. No es fácil estar en esa silla del Motagua, ¿es como la silla eléctrica? En realidad, en ningún equipo es fácil, hay mucha premura, es como la silla eléctrica totalmente, es difícil. Muchas veces el fútbol no es justo, la vida no es justa, pero hay cosas que son de esa manera, aunque muchas veces no tengan explicación. Ninrod clasifico al equipo en la Concacaf, ¿Crees que Motagua debió darle un poco más de tiempo? Ninrod es mi gran amigo, le tengo cariño, insisto que estaba haciendo un buen trabajo.

Desde tu salida el equipo la ha pasado mal, ¿Qué crees que está pasando en Motagua? No puedo opinar, cualquier opinión que dé no va a tener mucho realismo porque estoy afuera. Le tengo mucho cariño a toda la gente de Motagua, me trataron bien y deseo que les vaya bien. ¿Cómo quedó tu relación con la gente de Motagua, has pensado regresar al equipo? Yo tengo muy buena relación con la directiva, siempre hablo con los directivos, con Pedro Atala, Edy Atala y Julio Gutiérrez, también con Dani. Con Emilio Izaguirre también, mi hijo está en las reservas del equipo. No sé en el futuro, ahora estoy concentrado en el Puntarenas. Ninrod fue mucho tiempo tu asistente técnico en Motagua, ¿crees que se apresuró al independizarse? Sí, estuvo mucho tiempo con nosotros, casi 10 años, pero es normal la decisión que tomó. Tuvo la oportunidad y para mí lo hizo bien. Siempre trato de apoyarlo y transmitirle la mejor energía. ¿Tuviste otras ofertas antes de irte a Costa Rica? Sí, sí, hubo acercamientos a través de mi representante, pero en eso me llamaron del Puntarenas y me vine porque me pareció interesante el proyecto. ¿A qué otro equipo hondureño te gustaría dirigir...Olimpia, Real España? Ya tuve 10 años dirigiendo en el fútbol de Honduras, lógicamente le tengo mucho cariño al país y a todos sus equipos. Veremos lo que pasa. El fútbol a veces lo lleva donde quiere y no donde uno quiere. ¿Qué tiene el técnico del Olimpia Pedro Troglio que nadie lo puede destronar? Troglio tiene un montón de virtudes y muchos méritos. Tiene un gran equipo, pero nadie le ha regalado nada, tiene mucha capacidad. Todo lo que ha ganado le ha costado a él y a su cuerpo técnico. Esos detalles tienen que ver con los partidos.