Diego Vázquez: “Honduras es un gigante del área que estaba dormido y hay que despertarlo de a poquito”

Cómo se manejó la presión de no ganar: “Hicimos un muy buen ciclo en Siguatepeque y acá el tiempo que estuvimos en Curazao tratamos de aprovecharlo al máximo y creo que la clave fue ser prácticos, sencillos en el orden, transmitir sensaciones positas dentro de la cancha, eso se va transmitiendo y eso fue lo que hicimos. Con ideas cortas y claras para ellos entendieron y que lograran una mínima cohesión con el tiempo limitado que tuvimos, porque esa es la dinámica de las selecciones, del corto tiempo”.

Percepción del grupo tras el gane: “Bastante bien, lógicamente Honduras venía de muchos partidos de no poder ganar y lo hicimos ante un buen rival y en una cancha sumamente compleja con una superficie que tampoco Honduras está acostumbrada. Tuvimos un partido aceptable y pudimos conseguir el triunfo que en un principio era muy importante”.

El equipo catracho logró superar la mala racha con la que llegaba a Curazao, dejó atrás los 17 partidos que tenía de no ganar. Una victoria que no pudieron lograr ni Fabián Coito ni Hernán ‘Bolillo‘ Gómez.

Qué tanto puede mejorar Honduras en el Olímpico, con cancha natural: “Y también con el apoyo de la gente que siempre es muy importante, necesitamos el apoyo de la afición. Jugamos en una superficie que no estamos acostumbrados, aparte es una cancha sintética que estaba muy desgastada, no estaba en buen estado, estaba deteriorada y eso hacía que la pelota corriera más rápida, era una cancha más angosta entonces quizá el manejo de la pelota se nos complicaba y en esa fase del juego, a estar acostumbrados, manejan mejor esa superficie y era algo que sabíamos. A partir de estar bien parados y tener orden, pudimos ganar. Sabíamos que íbamos a sufrir porque tienen juugadores de buen pie, de buena altura, y también sabíamos que nos iban a generar situaciones de gol porque así es el fútbol. Lo sabíamos, pero ganamos”.

La expulsión de Rubilio Castillo: “En un principio todavía quiero ver la situación, anoche llegamos muy tarde y solo tuvimos tiempo para cenar y descansar y hoy entrenamos,. Cuando analice el video y esté tranquilo y vea la situación veremos lo que vamos a implementar, no es algo que se de dio en la cancha, sino que afuera, después se pudo hacer el cambio. No te la puedo juzgar bien porque yo no lo ví, estaba dando otra indiscación, entonces cuando la vea con tranquilidad haremos el análisis que corresponda”.

El juego del lunes: “El tiempo es la dinámica de las selecciones, lo dije en la previa, les dije que Honduras es un grande del área, un gigante que estaba dormido y hay que empezar a despertarlo de a poquito y a generar confianza, es un buen comienzo con poco tiempo, hay que dar indicaciones claras, cortas, que se entiendan y en el tiempo corto que tenemos lograr esa cohesión, tenemos que seguir mejorando en un montón de detalles”.

Lo que le gustó y desagradó del partido: “Me gustó el orden y la agresividad, Honduras volvió a tener esa agresividad que en algún momento no lo vimos, generar en algunos momentos fútbol, pegamos una en el poste, el gol, una de Kervin, algunas llegadas no tan frecuentes. Más o menos todos esos detalles. El orden en el fútbol es importante porque las diferencias son mínimas, esta Curazao es fuerte, de hecho, los partidos que teníamos de referencia nos decía que estuvieron a punto de eliminar a Panamá y echaron a Guatemala en el camino al octagonal. Y lo que no es que tenemos que mejorar en esa fase, que sabíamos que iba a ser así por el tema de la cancha”.

El tema de la capitanía: “Lo del capitán es un detalle menor, nos estamos conociendo, en un principio eligimos a Romell pero Buba también es un buen líder que tiene buen tiempo de estar y lo puede hacer en cualquier momento, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo”.

Pasó el trago amargo con Fabián Coito y Bolillo Gómez, que no ganaban: “No me gustaría hablar de procesos pasados y de profesionales que tienen una buena trayectoria y a los cuales les tengo mucho respeto, como Fabián (Coito) y Bolillo que con él hablamos menos por el tiempo que estuvo pero siempre les expresé mi admiración y respeto. No quiero hablar de procesos anteriores, sino de ahora, nosotros tenemos una idea y tratamos de implementarla. Por ganar, lógicamente bien, el fútbol tiene esos resultados y cuando ganas estás bien pero cuando perdes mal, pero así es esto y va a seguir siendo de esa manera”.

Talento de jugadores en Honduras: “En un principio hay que ser muy prudente, tener mucho realismo, creo que Honduras tiene recursos humanos, lo he expresado anteriormente, porque es un grande del área que está dormido y tenemos que empezar a despertarlo. Ganando te da ánimos para eso y seguir mejorando y a empezar a levantarse de a poquito pero siendo muy prudente”.