Diego Vázquez lanza crítica: “Hagan una estadística de los errores arbitrales”

¿Cómo afrontar este partido ante Herediano?

Con todo el compromiso del caso y con toda la ilusión de hacer un buen partido el miércoles en Costa Rica.

¿Hay bajas ante Herediano?

El plantel está todo bien, por ahí rotamos a algunos jugadores para llegar bien en la forma física, estoy seguro que están todos bien y hacer un gran presupuesto.

Un punto les da la clasificación

Todos los partidos salimos a ganarlos, después el trámite del partido te va dando una pauta, esperamos ganarlo.

¿Cómo analiza al Herediano de Costa Rica?

En la liga no venía bien tan bien, sí ganó el último partido, acaba de cambiar técnico, tiene jugadores de mucho nivel, ya los conocemos en el pasado reciente por haberlos enfrentado, esperamos estar bien nosotros para contrarrestar lo de ellos.

Puede cambiar el hecho de que Herediano haya cambiado de entrenador

Siempre cuando cambian de entrenador hay algún cambio de sistema, de protagonista, tampoco es muy grande, es mínimo, tiene un plantel para dos equipos, es un club técnico.

¿Cómo valora la participación del Motagua en los dos torneos?

Bastante bien, quizá merecimos más en Olancho, venimos bien, venimos evolucionando.

¿Qué le parece el formato de Copa Centroamericana?

Ganamos los dos partidos de local, sí tenemos que sacar puntos de visita para estar en la otra fase, el formato lo sortean, cada año le van cambiando el formato en Concacaf, pero hay que adaptarse.

¿Hay presión para Motagua en avanzar a la siguiente ronda de Copa Centroamericana?

En el pasado hemos tres finales, todos los torneos y momentos son diferentes, la obligación siempre es ser la misma.

¿La actitud del Motagua para este encuentro?

Allá en Nicaragua hicimos un buen partido con un hombre menos mucho tiempo, esperamos estar concentrados para lograr el objetivo.

¿El VAR es necesario en la Liga Nacional de Honduras?

Más allá del VAR, es que los periodistas hagan una estadística de las tarjetas rojas, amarillas, expulsiones, errores arbitrales a favor y en contra de tal o cual equipo, que la hagan en diez años, por si supuestamente que los árbitros aducen que se equivocan igual para todos, si supuestamente al azar vos tiras una moneda 200 veces y caen 100 para un lado para un determinado equipo.

¿Esto más que el VAR?

Me gustaría esa estadística, es una buena tarea que no la he visto aquí en Honduras con los diez equipos, no estoy hablando con nadie en particular, en los últimos diez años de los penales y tarjetas, sería bueno.