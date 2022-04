Diego Vázquez ha sido uno de los entrenadores que ha sonado para tomar las riendas de la Selección de Honduras después de la marcha de Hernán ‘Bolillo‘ Gómez. El técnico argentino se pronunció al respecto.

Reconoce que no ha tenido ningún tipo de acercamiento con gente de la Fenafuth. “La verdad que no he recibido ningún (acercamiento), solo he escuchado lo que han dicho ustedes los medios a nivel del periodismo y los candidatos que han mencionado”, dijo en entrevista a Diario Diez.

¿Le seduce la idea de dirigir la Selección Nacional?, le preguntaron y Diego respondió: “Lo dije anteriormente y lo dije en su momento que cuando le dieron el proceso a Fabían Coito era el momento nuestro y no sé por qué los directivos no nos tomaron en cuenta, porque era el momento nuestro donde íbamos ganando, llevábamos mucho tiempo en el fútbol hondureño. Éramos el primer cuerpo técnico y dije que teníamos más de cien años de fútbol con Ninrod Medina, Patricio Negreira, Hugo Caballero y mi persona”.

Y prosigue: “En ese momento éramos los indicados, pero ahora la situación cambió, pero sí, obviamente que en la parte de sentirnos capacitados, siempre estuvimos bien”.