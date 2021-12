El plantel de Motagua y cuerpo técnico arribaron este miércoles a territorio hondureño, después de la estrepitosa derrota en Guatemala a manos del Comunicaciones por la vuelta de la final de Liga Concacaf 2021.

Comandados por el entrenador Diego Vázquez, cuestionado por el resultado, aunado a la eliminación por el torneo Apertura 2021 de Liga Nacional, a manos de Real España, Motagua surca un mar de críticas por parte de la afición y medios de comunicación.

El club capitalino hilvana tres derrotas en finales del torneo internacional, desde 2018, lo que ha acentuado la controversia en torno a la continuidad del entrenador argentino, que desde 2014 ha dirigido al club, con buen suceso (cinco títulos de Liga Nacional).

A su arribo a Tegucigalpa, Vázquez dio la cara y declaró: “Lógicamente que es un partido en que habíamos hecho dos goles. El segundo gol fue un golpe anímico”, en referencia a la ventaja que desperdició el “Ciclón Azul” en la ciudad de Guatemala. Terminó perdiendo por global de 3-6.

“UN AÑO MUY BUENO”

Diego Vázquez respondió a los cuestionamientos y valoró el año deportivo de Motagua como “muy bueno”, debido a que “si decimos que es malo, entonces cómo quedan los otros 20 equipos que quedaron afuera”.

“Queríamos ganar, pero solo levanta la copa uno. Comunicaciones fue mejor”, declaró el estratega.

CONCLUSIONES

“Es sumamente positivo. Hicimos 35 puntos en el torneo local y llegamos a la final del torneo internacional”, ahondó el entrenador. Insistió que valora la temporada, a pesar de no levantar ningún trofeo.

ATIZA CONTRA DIRECTIVO

Vázquez declaró que existe un directivo de Motagua que “habla en redes sociales y no tiene memoria. Revela intimidades que no tienen nada qué ver. Me podes acusar de perder el partido, pero no de temas sociales que son mucho más graves para la sociedad”.

A quien Vázquez envió su mensaje es Juan Carlos Suazo, representante de la familia Gutiérrez en la junta directiva del club. La otra familia que comparte el poder en el club es la Atala.

“Anda hablando en redes sociales de vergüenza. Se tiene que preocupar por los temas legales de él”, atizó.

“Si sos un exdirigente y te subís al tren y encima le lanzas piedra, y encima crees que ganamos por vos estás equivocado. Esto es una familia”, concluyó.

¿QUÉ DEBE CAMBIAR EN MOTAGUA?

“Se debe de mejorar, siempre hay detalles para mejorar, pero en esta competencia habían dos equipos hondureños y nosotros llegamos a la final, respetemos un poquito”, comenzó diciendo.

“Tendría que hacer un análisis y ver si te queda haber hecho otra cosa diferente para tener el éxito final, estuvimos muy cerca, tuvimos 40 minutos espectaculares, sufrimos lesiones de jugadores en puestos importantes que al final lo terminamos pagando, nos hicieron jugar siete partidos en muy poco tiempo, todos de carga alta, esos detalles”, añadió.

AUTOCRÍTICA DE VÁZQUEZ

“Si me preguntas ¿qué pasó?, por ahí el haber querido ganar los dos torneos, tendría que haber elegido uno, entonces por ahí sí acepto que fallamos; hoy con el diario del lunes te digo que sí me hubiera decantado por uno, pero obviamente antes, cuando uno está, se piensa que puede y acepto que fue un error de parte nuestra”, dijo.