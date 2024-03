Diego Vázquez analiza el Honduras-Costa Rica y revive las críticas que recibió

¿Están preparados Luis Vega, Wesly Decas y Marcelo Santos para este tipo de partidos?

Ellos ya tienen varios partidos en la Selección y han sido frecuentes, estuvieron en la pasada Copa Oro y con Rueda en varios partidos, ellos ya tienen su recorrido y lo lógico es que estén bien.

Uno de los dilemas para Rueda es que portero utilizo ¿quién cree que da más garantía para este encuentro?

Están en buen nivel los dos. Todo va depender de lo que el entrenador vea en el día a día.

¿Qué da Rougier y que da Fonseca?

Tienen alguno detalles que son diferentes, los dos cubren bien el arco, tienen buen juego aéreo, también se manejan bien debajo de los postes. Las condiciones de ellos son muy buenas.

Si le pidiera que tú lo decidieras ¿a quién eligiera?

No me gusta hablar de supuestos, en su momento yo no llamé a Jonathan porque era impresionante toda la crítica por no ser hondureño y no decidí por eso, pero está claro que se lo merece. Harold igual se lo merece.

Tu siempre mencionas que el llamado de Rougier por Rueda para todos está bien, pero cuando usted lo quería hacer lo criticaban ¿de dónde venía esa guillotina?

Incluso antes sin llamarlo ya tenía muchas críticas. No sé de dónde venían, no tengo idea y ya ahora no me importa. Ahora él está y me siento contento.

¿Usted sí quería convocar a Rougier y tuviste miedo?

Miedo para nada. En su momento analizamos qué estaba en un nivel parejo con otros arqueros y por eso no terminamos de tomar la decisión, además había mucha renuencia, sin importar qué estuvo entre los mejores tres del país.

¿Es una ventaja que Harold Fonseca tenga proceso de Selección y que Rougier vaya llegando?

La verdad que ninguno de los dos ha jugado en el último tiempo porque el que ha jugado ha sido Edrick Menjivar. Están parejos.

Viendo el duelo de banquillos ¿cómo ve el agarrón entre Reinaldo Rueda y Gustavo Alfaro?

Siempre digo lo mismo, el porcentaje de los técnicos es un 30% y cuando perdes te cargan el 100%, eso sí, cuando ganas te bajan el precio. Son dos técnicos mundialistas que tienen historia en Conmebol y sobre todo los dos tienen mucha experiencia. No veo clara ventaja de ningún lado.

El hecho que sea un solo partido ¿crees que va hacer abierto o cerrado?

Tiene la doble lectura porque no hay tiempo para especular o para esperar, no hay mañana, tal vez el estar bien parado sea la prioridad de las selecciones.

¿Será un fracaso para Honduras no estar en la Copa América?

No lo vería de esa manera. Tenes que ver cómo viene Honduras y cómo viene en su proyecto, la eliminatoria pasada si fue un fracaso. Después de ahí se fue creciendo un porquito y se ha mejorado. La palabra fracaso es muy fuerte porque todos trabajan.

Otra de las dudas es Jerry Bengtson o Bryan Róchez ¿quién cree que debe ser el 9 idóneo?

Cuando yo llame a Jerry me mataron me decían que es un jugador viejo siendo un jugador importante, el goleador del país. Es sumamente importante, en el caso de Róchez también es muy bueno, yo lo tuve, y ha mejorado mucho, está haciendo goles en Europa. Ya dependerá de la estrategia de Rueda.

¿El hecho de que Alex López y Michael Chirinos tengan un pasado reciente en Costa Rica es argumento para que sean titulares?

No tiene nada que ver, tal vez hay una mínima ventaja por conocer la pierna fuerte o la pierna menos hábil, pero hoy con toda la tecnología y el análisis el técnico se los dirá en la charla. Son detalles mínimos y los entrenadores están las 24 horas viendo esas situaciones. No hace una gran diferencia.

¿Qué le garantiza a Costa Rica tener a Keylor Navas?

Impone mucho respeto por lo que significa, le garantiza orden en defensa, es uno de los mejores porteros del mundo y transmite garantía.

¿Dónde vas a ver el partido y con quién lo va a ver Diego?

Seguramente aquí en mi casa y con amigos. No es algo que programo con anticipo. Cuando los analizo me gusta verlos con poca gente.