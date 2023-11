Diego Vázquez revela por qué regresó a Motagua y ¿por cuánto tiempo?

“Le di el sí porque es mi casa por todos los años que vivimos como jugador y entrenador, estoy con ilusión de hacer las cosas bien. En la mañana (domingo) me llamó Eddy (Atala) , luego Emilio (Izaguirre) y nos pusimos de acuerdo rápido, no hubo inconvenientes. Estoy con ganas de que Motagua esté bien”, declaró en primera instancia el técnico a TVC.

‘La Barbie’ fue anunciado el domingo como nuevo técnico del Ciclón tras la separación de César Vigevani, una decisión que no meditó mucho para así ser presentado este lunes en la entidad azul.

Diego Vázquez fue contundente en su respuesta cuando le consultaron de los fichajes que podría hacer para el próximo torneo que arranca el 13 de enero del 2024.

“Todavía es prematuro, el campeonato está en marcha, lo único en lo que nos enfocamos es en estos juegos. Estamos con lo que haya y se debe fortalecer el plantel, luego hablaremos de los que pueden llegar. No lo he hablado, ha sido un poco tiempo, solo he estado pensando en Olancho”, dijo.

Sobre los Potros, rival al que se medirán jueves y domingo por el boleto a semifinales, el DT del Motagua comentó: “Es un equipo ordenado, que juegan bien, están bien dirigidos, aprovechan bien la localía. Sobre las bajas (4), es la oportunidad para los que no vienen jugando y deben aprovecharla, el equipo en eso debe ser como un reloj, el que entre no se debe de notar la diferencia, a eso aspiramos”, cerró.