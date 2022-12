Diario Marca califica como un ‘robo’ el triunfo de Teófimo López

En una pelea, en donde el púgil de raíces hondureñas no mostró su mejor versión, pero se llevó la victoria ya que los jueces votaron 94-95, 96-93 y 97-92 a su favor, lo que provocó la controversia

El boxeador, Teófimo López , derrotó por decisión dividida al español Sandor Martín en el Madison Square Garden de Nueva York , y la opinión de los medios españoles no se hicieron esperar.

“En el segundo round, Martín computó un knock down, es decir, mandó a la lona a su rival cuando este le atacó y el barcelonés le respondió con una rápida derecha. López salió a cazar y fue cazado”, expresó Marca.

El medio español considera que el triunfo se lo regalaron a López porque su promotora Top Rank tenía que evitar una segunda derrota después de la que sufrió contra Kambosos.

‘‘Lo que le hicieron a Sandor Martín ha sido bochornoso. El español cayó derrotado por decisión dividida ante el estadounidense de raíces hondureñas’’, señalaron.

‘‘El atraco no tardó en hacerse público. Teófimo ya había sido humillado precisamente en el MSG ante George Kambosos y su promotora no podía permitir otra derrota, pero lo cierto es que todos los aficionados al boxeo pudieron comprobar que ‘Arrasandor’ hizo parecer un púgil vulgar al estadounidense. Parece mentira que venciera a Vasyl Lomachenko’’, expresaron.

‘‘La decisión se demoró muchísimo, lo cual era un síntoma de que algo no muy limpio se cocinaba por detrás. El entrenador de López (su padre), antes de que nadie supiera qué iba a suceder, respiró de alivio tras hablar con una persona de su promotora Top Rank. Se ve que no las tenía todas consigo. El triunfo no era oficial, pero ya se corría la voz’’, añaden.

Marca concluyó con una crítica al boxeador de raíces hondureñas y lo calificó como un mal vencedor.

”Un pésimo ganador, sin duda. Como es habitual, la fantasía se suele adueñar de los púgiles que no aceptan una derrota, aunque esta no vaya a computar en su récord” concluyó el diario español.