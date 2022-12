Teófimo López revela contra quién le gustaría pelear ahora

Teófimo López sumó un nuevo triunfo a su carrera boxística tras superar por decisión dividida al español Sandor Martín, a quien criticó por estar “corriendo” en el ring del Madison Square Garden de Nueva York.

El boxeador de sangre hondureña, que en 2023 peleará por el título del Consejo Mundial del Boxeo (WBC), pidió perdón al público por no mostró su mejor versión, pero fue suficiente para llevarse la victoria y atizó contra su oponente.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

“Es muy difícil pelear con alguien así cuando está corriendo todo el tiempo. Cada vez que este tipo se comprometía, respondía y lo atrapaba cada vez. Simplemente corrió todo el tiempo. Sin embargo, está bien. Tenemos mucho en que trabajar. Pero antes que nada, quiero agradecer a Dios por esto. No importa lo que fuera. Me disculpo con todos esta noche. Así no es como actuamos. Pero, escucha, nuestro compañero de baile estuvo corriendo todo el tiempo”, dijo al final de la pelea.

“Cada vez que este hombre quería comprometerse, lo contraatacaba y lo etiquetaba. Por eso estuvo corriendo todo el tiempo”, añadió el excampeón unificado de peso ligero.

VER MÁS: IMPRESIONANTES IMÁGENES DE LA PELEA

López regresó en agosto con un nocaut técnico en el séptimo asalto sobre Pedro Campa en Las Vegas, su primera pelea en las 140 libras. Cinco meses después volvió al ring y venció al púgil catalán.