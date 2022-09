Delantero afirma que jugaría gratis en Real Madrid sin importar ser suplente de Benzema

El delantero español Fernando Llorente, compartió en una entrevista en el programa ‘El Larguero’ que le hubiese gustado jugar en el Real Madrid y considera que ahora es el mejor equipo del mundo.

El atacante de 37 años hizo un repaso de su carrera, fue Campeón del Mundo con España y pasó por equipos como Athletic, Juventus, Sevilla, Swansea, Tottenham, Napoli, Udinese y Eibar.

‘‘Las cosas no salieron como me hubiese gustado con el Athletic. Despedirme del club en el que crecí... desde los 12 años hasta los 28. Lo siento como mi casa. Me da mucha pena el no haber vuelto y acabar bien. Las cosas salieron así, pero estoy feliz de la carrera que he tenido’’, indicó el jugador español.

Sobre el Real Madrid, el atacante comentó que nunca estuvo cerca de llegar al conjunto blanco, ya que cuando había acercamientos había un papel que se interponía en las negociaciones.

“Siempre que me quiso el Real Madrid, estaba con contrato en el Athletic. Cuando acabé mi contrato, la Juve fue más rápida. Me hubiese gustado vestir de blanco”, explicó Llorente.

Cuando Manu Carreño le consultó que “si te llama mañana Carlo Ancelotti para ser suplente de Benzema... ¿Te irías gratis?”. Llorente contestó: “Por supuesto. Como no”.

Actualmente, Llorente se encuentra como agente libre y el último club en el que estuvo fue el Eibar.