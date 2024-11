Deiby Flores responde a críticos y revela lo que hablaron en camerinos tras derrota en México

La Selección de Honduras no metió ni las manos el martes en la dura derrota contra México (4-0) por la vuelta de los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf , quedando obligada a disputar el repechaje de la Copa Oro 2025 .

Aseveró que son conscientes que no dieron su mejor rendimiento ante los aztecas y mencionó que fue un resultado doloroso en una llave que volvieron a quedar a deber contra México . ¿Fue un mal partido de Honduras?

Sí, doloroso, sabemos que no era lo que queríamos, no era por lo que íbamos, ya pasó, es una experiencia más, son errores cometidos, debemos aprender de eso.

Es parte del fútbol, sabemos que México es una potencia a nivel mundial, sabíamos que en casa de ellos no iba a ser fácil. En el aspecto personal hay que ser críticos, hay que darse cuenta que cometimos muchos errores, lastimosamente no se dio el resultado.

Las críticas llegaron, ¿qué se le puede decir a la afición cuando no se dan los resultados?

No, no lo deberíamos de ver así, ustedes lo ven así, nosotros no, somos conscientes que debemos mejorar, eso lo recibimos con una enseñanza.

Ahora se viene Bermudas...

Lo importante es saber que tenemos una oportunidad para estar en la Copa Oro, debemos prepararnos de la mejor manera con nuestros clubes, a esperar lo que se viene.