Definidos los cruces de cuartos de Copa del Rey: Athletic Club-Real Madrid y Valencia-Cádiz

RIVAL DEL ‘CHOCO‘ LOZANO

El Valencia, ganador de ocho títulos de Copa, el último en 2019, recibirá en Mestalla al Cádiz del hondureño Antony ‘Choco‘ Lozano, en un duelo que se repetirá por tercera vez en la historia de la competición tras los dos precedentes anteriores en las temporadas 1966/1967 y 2011/2012, ambos saldados con victorias del conjunto valencianista.

Esta temporada, el Cádiz será el primer rival de Primera para el Valencia en lo que va de competición, puesto que anteriormente eliminó al Utrillas, Arenteiro, Cartagena y Atlético Baleares, todos rivales de otras categorías.

El conjunto gaditano, por su parte, vuelve a disputar unos cuartos de final dieciséis años después de hacerlo por última vez en 2006. Esta campaña se ha metido entre los ocho mejores de la competición tras eliminar a Villa de Fortuna, Albacete, Fuenlabrada y Sporting de Gijón.

La última eliminatoria de cuartos es la que enfrentará en el Estadio de Vallecas al Rayo con el Mallorca.

El equipo madrileño, que está siendo la revelación en el campeonato liguero, vuelve a jugar los cuartos veinte años después y se estrenará en Vallecas tras deshacerse en rondas anteriores del Guijuelo, Bergantiños, Mirandés y Girona.

El Mallorca, diez años después de disputar por última vez los cuartos, eliminó esta temporada en rondas anteriores a la Gimnástica Segoviana, Llanera, Eibar y Español.

La eliminatoria de cuartos, a partido único, está previsto que se celebre los días 1, 2 y 3 de febrero.

LOS CRUCES DE CUARTOS DE COPA DEL REY:

Athletic Club de Bilbao vs Real Madrid

Real Sociedad vs Betis

Valencia vs Cádiz

Rayo Vallecano vs Mallorca