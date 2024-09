David Ruiz confía en la Selección y advierte: “Podemos ganarles en Kingston”

El mediocampista habló sobre el desempeño del equipo y la frustración de no haber conseguido los tres puntos en casa, algo que consideraba fundamental para las aspiraciones de la ‘H’.

Por último, el mediocampista del Inter Miami mencionó que, aunque no ha tenido mucha participación con su club, está convencido de que puede seguir demostrando su valía tanto en su equipo como con la selección. “Mi familia me dice que sea paciente y espere mi oportunidad”, aseguró Ruiz.

Análisis del partido ante Jamaica: No se nos dio el resultado, no estamos contentos porque queríamos ganar esos 3 puntos en casa porque son muy importantes. Lo positivo es que pudimos ganar el primer partido. Fallamos en dos ocasiones y con esos errores aprendemos, sentimos que jugamos bien, teníamos el partido controlado, atacamos más, pero no se dieron las oportunidades y solo logramos echar un gol.

Errores puntuales: “Podemos ganarles en Kingston, fueron dos errores y si no hubieran pasado hubiésemos empatado o ganado o quizás echábamos más goles”.

Mensaje para la afición: “Son cosas que pasan en el fútbol, no todo se puede ganar, claro que podemos hacer cosas mejores, pero no siempre tenemos ganar. Solo nos queda aprender para no cometer esos errores en el futuro”.

Logró demostrar que es un jugador de selección: “Siempre trato de aprovechar cada minuto que me dan, estoy joven, soy joven y todavía tengo mucho que puedo aprender y tarto de hacer lo mejor que puedo”.

Sobre su momento con Honduras: “Cada día entregado lo mejor, puedo hacer más y trato de mejorar y aprender. Hasta el momento es el equipo más competitivo a nivel de selecciones y siento que pude manejar bien el partido”.

Buen nivel a pesar de pocos minutos: “No se me han dado las oportunidades como a inicio del año con el Inter Miami, pero demostré que puedo jugar con la selección y el equipo”.

Mucho talento en el Inter Miami: “Hay mucho mediocampista en el Inter Miami, estoy joven y tengo mucho que aprender. Mi familia me dice que sea paciente y que espere mi oportunidad para poder romperla.

Su mejor posición: “Siempre he manejado varias posiciones, hasta de delantero central cuando estaba chiquito. Tengo una idea de cada posición de lo que se tiene que hacer y en cualquier posición puedo rendir, pero donde me siento más cómodo es como 10 o como un 8 en el campo”.

Sentimiento tras la derrota: “Siento dolor, quedé con la ilusión luego de haber empatado el partido. Incluso yo tuve otra oportunidad para poner a ganar al equipo, pero no se me dio y hay que darle vuelta a la página y pensar en el otro partido.

Panorama de Honduras: “Yo creo en cada uno de mis compañeros, confío en lo que hace el Profe Rueda y se que tenemos para competir, bien lo habíamos demostrado, solo que ayer no se nos dio el resultado a pesar de haber manejado el partido. La vez pasada le ganamos a México 2-0 a casa y siempre podemos hacer las cosas siempre y cuando nos proponemos llegar a la meta”.