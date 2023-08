David Ruiz revela lo que le dijo Messi tras ser convocado por Honduras

El futbolista hondureño reveló lo que le dijeron Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba por su primera convocatoria a la Selección Mayor de Honduras. "Están muy orgullosos, me felicitaron y me desearon suerte para que haga el mejor papel".

El futbolista hondureño no escondió su alegría por la nominación de Reinaldo Rueda y aprovechó para expresar la emoción que le genera poder vestir la camisa de la Bicolor.

Al momento de ser consultado si ha podido dialogar con otros futbolistas hondureños de los que fueron citados en esta convocatoria, el catracho aseguró que: "Solo he hablado con Rueda ahorita".

Sobre los aspectos que pudo dialogar con Reinaldo Rueda: "Me dio la bienvenida y todo, pero más he hablado con mi familia, mi agente sobre el llamado. Yo me sentí bien con el llamado".

David Ruiz es consciente que está viviendo un momento de ensueño, donde las cosas han llegado más rápido de lo que se podía haber imagino que le sucederían.

"Son cosas que pasan demasiado rápido y primero hay que darle gracias a Dios, sin él no estuviera aquí. Gracias a la familia y la gente de Honduras que me están apoyando".

La Selección de Honduras enfrentará a Guatemala este próximo 3 de septiembre en el estadio DRV PNK, su casa y la de Leo Messi, uno de los mejores futbolistas del planeta.