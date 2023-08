Cristiano sigue en racha: doblete y asistencia en goleada del Al Nassr

On Fire. Cristiano Ronaldo ha arrancado con todo su nueva temporada con el Al Nassr en la Liga Profesional de Arabia Saudita, este viernes se despachó con un doblete y una asistencia en la goleada de su equipo ante el Al-Shabab ( 4-0).

Este martes, Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista con su equipo y guiandolo a una nueva victoria en la Liga Profesional de Arabia Saudita, con un doblete y una asistencia.

El equipo de Luis Castro, en el que también militan jugadores como Sadio Mané, Aymeric Laporte y Marcelo Brozovic, ha arrollado a un Al-Shabab que en la primera parte ya perdía por tres goles.

El equipo en el que milita el centrocampista argentino ex del Sevilla Ever Banega, que fue expulsado por una entrada en la segunda parte, no pudo con un Ronaldo inspirado que marcó dos tantos de penalti y que asistió a Mané en el tercero. El cuarto gol lo metió el defensa Sultan Al-Ghannam en los últimos 10 minutos.

El equipo de Riad gana así su segundo partido de la Liga Árabe, en la que ocupa la cuarta posición por debajo del Al-Ittihad de Karim Benzema (12), Al-Ahli (12), Al Hilal de Neymar (10), Al- Taawon (10) y el Al-Ettifaq (7).

En la próxima fecha se medirán Al-Hazm que está en las últimas posiciones con dos unidades. El encuentro será el próximo sábado 2 de septiembre a las 12:00 PM (Hora de Honduras).