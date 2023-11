Faitelson sigue al ataque y atiza contra la Selección de Honduras

Ante eso, Faitelson es muy categórico al aducir que Honduras no tiene nada que hacer con México. Afirmó que el Tri deberá ganarle los dos compromisos al equipo de Reinaldo Rueda.

El comunicador mexicano de origen israelita se volvió a referir a la Selección de Honduras , que enfrentará una serie de ida y vuelta ante los mexicanos por la Nations League de la Concacaf , juegos que definen el clasificado a la Copa América 2024 y al Final Four .

"Con todo respeto, creo que la Selección de Honduras en este momento no tiene un nivel futbolístico para hacerle daño a México. Lo he dicho y lo vuelvo a sostener, para mi la selección hondureña en este momento no existe y México está obligado a ganarle los dos partidos, el de Tegucigalpa y la vuelta en el estadio Azteca", soltó.

El siempre polémico Faitelson fue más allá y comentó que: "Si México juega como jugó hace unas semanas ante Alemania, Honduras no tiene nada que hacer ante México. Hay algo interesante de por medio en este partido, sí, hay un boleto para la Copa América del 2024".