Beckham revela quién lo convenció de fichar por Real Madrid: “Me encantó”

“Zidane se me acercó. Zizou no habla mucho inglés, y tampoco es que hable mucho, nunca. Se me acercó, me dio la mano y me dijo: ‘¿Te vienes a Madrid?’”, develó Beckham a través de su documental biográfico que está disponible en Netflix.

“Yo dije: ‘¿Zizou me ha dicho eso?’. Me encantó ese momento”, agregó el ex mediocampista inglés, quien no dudó en aceptar la oferta de 37 millones de euros que hizo Florentino Pérez y fue fichado por el Real Madrid en junio de 2003.

En total, Beckham jugó cuatro temporadas en el club español, un total de 159 partidos oficiales y marcó 20 goles, además de obtener dos títulos: una Supercopa de España y una Liga en 2007, para convertirse en uno de los jugadores más recordados por parte de la afición madridista.