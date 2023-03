David Alaba explicó por qué eligió a Messi por delante de Benzema

El defensor David Alaba ha tenido que aclarar su voto a Lionel Messi como ganador del premio The Best ya que muchos aficionados del Real Madrid lo han cuestionado por no haber votado por su compañero Benzema.

Como capitán de la selección de Austria, David Alaba tenía que votar en los premios ‘The Best’ y su elección ha generado revuelo y ha tenido que dar explicaciones. El central madridista votó a Messi como mejor jugador del año por delante de su compañero Karim Benzema.

Alaba ha recibido multitud de críticas y ha tenido que sacar un comunicado en sus redes sociales para explicar el motivo de su votación.

”A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos”, explicó el defensor.

El defensa madridista expresó la admiración que tiene por su compañero Benzema.

“Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. Para mí, es el mejor delantero del mundo y así sigue siendo. Sin ninguna duda”, añadió para cerrar un debate abierto tras la gala que no quiere que se traslade al vestuario del Real Madrid.